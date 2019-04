Češka Tereza, ktorú v Pakistane odsúdili za pašovanie drog, sa nevzdáva: Zásadné vyhlásenie

Dvadsaťdvaročná Tereza Hlůšková, ktorej pakistanský súd minulý mesiac vymeral osem rokov a osem mesiacov za pašovanie drog, sa v utorok proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Informoval o tom denník The Daily Pakistan.

Hlůšková vo svojom odvolaní vrchnému súdu v Láhaure žiada, aby bol rozsudok anulovaný, pretože "popiera skutočné udalosti prípadu". Mladá žena od začiatku tvrdí, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Popri treste odňatia slobody dostala aj pokutu 113 000 pakistanských rupií (772 eur).

Pakistanskí colníci mladú ženu zadržali vlani 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa chystala pokračovať do Írska. Médiá pôvodne uvádzali, že viezla deväť kilogramov drog, v čase záverečného súdneho pojednávania niektoré písali, že išlo o osem a pol kilogramu heroínu. Pakistanský spravodajský portál UrduPoint uviedol, že drogy, ktoré Češka prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií (cca 959-tisíc eur). Do marcového rozsudku sa proces s českou občiankou v Láhaure vliekol viac ako rok a sprevádzali ho početné odklady.