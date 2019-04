Mayová sa rozhodla požiadať o ďalší odklad brexitu: Zbaví ju utrpenia tento muž?!

Líder britskej opozície Jeremy Corbyn s "veľkou radosťou" prijal ponuku premiérky Theresy Mayovej na rokovanie o ďalšom brexitovom pláne. Najdôležitejšie podľa neho teraz je, aby Británia EÚ neopustila 12. apríla bez dohody.

Corbyn zopakoval, že labouristi chcú zostať v colnej únii s EÚ, mať prístup k jednotnému trhu a zabezpečiť ochranu práv zamestnancov. Varoval tiež, že sa nezrieka možnosti vysloviť vláde premiérky Mayovej nedôveru.

"Uznávame, že sa posunula a ja uznávam, že je mojou zodpovednosťou zastupovať ľudí, ktorí podporili v posledných voľbách labouristov aj ľudí, ktorí labouristov nepodporili, chcú ale istotu a bezpečnosť pre svoju vlastnú budúcnosť," uviedol Corbyn v reakcii na pozvanie premiérky na rokovanie. Najdôležitejšou otázkou teraz podľa Corbyna nie je, či sa Británia zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu alebo nie, ale to, "aby sme zaistili, že nevypadneme z EÚ budúci týždeň bez dohody". Po brexite bez dohody by totiž podľa neho nasledoval chaos. Corbyn zároveň upozornil, že sa nezrieka možnosti, že by sa labouristi mohli pokúsiť vláde premiérky Mayovej vyjadriť nedôveru, "ak sa ukáže, že si vláda nie je schopná zabezpečiť väčšinu v Dolnej snemovni".

Mayová v utorok po viac ako sedemhodinovom zasadnutí svojej vlády oznámila, že chce požiadať o ďalší odklad termínu brexitu, ktorý je teraz naplánovaný na 12. apríla. Čas do mimoriadneho summitu EÚ budúci týždeň v stredu chce premiérka využiť práve na rokovania s lídrom opozície o ďalšom postupe na ceste k brexitu. Rozhovory by sa podľa nej však nemali týkať už dojednanej brexitovej dohody, ale iba politickej deklarácie o budúcich vzťahoch Británie s EÚ.

Premiérkin utorkový príhovor privítala tiež vplyvná labouristická poslankyňa Yvette Cooperová. Dopoludnia britské médiá informovali, že Cooperová spolu s ďalšími kolegami pripravila návrh zákona, ktorý má vládu prinútiť k žiadosti o dlhý odklad brexitu. Cooperová po večernom prejave Mayovej uvítala, že premiérka potvrdila potrebu vyhnúť sa brexitu bez dohody 12. apríla.