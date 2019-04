Odborníci a starostovia si posvietili na financie hlavného mesta: Takto vidíme Vallov rozpočet

Bude to stačiť? Mesto na čele s primátorom Vallom má jasno v tom, kam poputuje 490 miliónov z odklepnutého rozpočtu.

Zatiaľ čo najvyššia suma je pridelená na dopravu a jej zefektívnenie, do zvyšných oblastí sa dostane podstatne menej peňazí. Mesto síce plánuje zlepšiť aj poriadok v uliciach, starostlivosť o zeleň a bezpečnosť, no je otázne, ako sa mu podarí naplniť avizované plány. Nový Čas sa rozhodol osloviť okrem kompetentných osôb aj jednotlivé mestské časti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zohľadňujú sa všetky priority

Lucia Marcinátová, hovorkyňa Dúbravky

- V rozpočte sú zohľadnené všetky priority, na ktorých sme sa s vedením mesta zhodli. Jednou z najzásadnejších investí cií je určite modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály v hodnote 56,5 mil. eur. Ďalším je projekt rozšírenia Harmincovej na 4 pruhy. Investície do Dúbravky pribudnú po schvá lení záverečného účtu pred letom 2019, takže aj Dúbravka má stále o čom s hlavným mestom rokovať



Financie na opravu komunikácií

Michal Drotován, hovorca Rače

- Prvý rozpočet nového vedenia by mal ísť v intenciách návrhu primátora. Podstatné je jeho plnenie. Samozrejme, ako mestská časť by sme uvítali vyššie zdroje na opravu komunikácií - je potrebné do budúcna opravovať pravidelne každý rok súvislé úseky vrátane opráv kanalizácie a sietí.

Sme spokojní

Martina Činovská, hovorkyňa Podunajských Biskupíc

- So schváleným rozpočtom hlavného mesta a s jeho prerozdelením nemáme zásadný problém. Do rozpočtu boli zahrnuté naše požiadavky.

Potrebovali by sme ešte 18 miliónov

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice

- Vo všetkých oblastiach došlo k zvýšeniu rozpočtu. Dôležité je najmä zvýšenie na poriadok a bezpečnosť, teda aj mestskú políciu, aj dopravu. Samozrejme, požiadaviek a potrieb by bolo viac. Návrhy som podporil s tým, že po schválení záverečného účtu by sa malo zapojiť do rozpočtu ešte 18 mil. do kapitálových výdavkov.

Rozvoj v sociálnej oblasti a v školstve

Matej Števove, hovorca Starého Mesta

- Rozpočet hlavného mesta vychádza z rámca a východiskovej situácie

minulých rokov, takže nemôže na 100 % odzrkadľovať komplexné priority. V rozpočte budem presadzovať rozvoj najmä v sociálnej oblasti

a v školstve, v rozvoji smart city koncepcie a súvisiacich prioritách.

Treba posilniť políciu

Branislav Heldes, hovorca Karlovej Vsi

- Treba myslieť na to, že sa vracia obdobie recesie, čo bude mať dosah na

príjmy mesta a následné plnenie úloh, ktoré má hlavné mesto. Je potrebné posilniť mestskú políciu a celomestskú parkovaciu politiku.

Verím v spravodlivé rozdelenie

Mária Halašková, hovorkyňa Petržalky

- V prípade rozpočtu nejde ani tak o sumy v jednotlivých oblastiach, ale skôr o ich využitie v rámci mesta. V minulosti nebolo zvykom rovnomerne pristupovať ku všetkým mestským častiam, na čo často doplácala aj Petržalka. Verím, že tento rok sa budú peniaze z mestského rozpoč tu rozdeľovať spravodlivo.

* Zvyšné mestské časti sa do uzávierky nevyjadrili.

Názory analytikov

Potrebný by bol desaťnásobok

Ján Bazovský, dopravný analytik

Celá suma určite nepôjde na klasickú rekonštrukciu, z toho sa pravdepodobne budú realizovať projekty a analýzy. Na samotnú rekonštrukciu, obnovu a výstavbu by bolo treba oveľa viac peňazí, takže mesto môže robiť s rozpočtom, ktorý má k dispozícii. Myslím si, že v tomto prípade je táto suma adekvátna. Je určená na balík komplexných opatrení, aby sa mohli zrealizovať. Obyvatelia a vodiči v Bratislave by asi privítali minimálne desaťnásobnú sumu, ale to je nereálne.

Doprava

- Pôjde o „kozmetické“ úpravy - rozpočet: 71,5 mil. € /nárast o 13 mil. €

- Rok 2018: 58,5 mil. €

Suma je dostačujúca

Albín Gersič, bezpečnostný analytik Otvoriť galériu Albín Gersič Zdroj: anc

Myslím si, že suma je adekvátna na zmenu štýlu práce a navýšenie stavov v rámci bezpečnosti. S tým súvisia aj mzdové odvody a nákup vybavenia.

Bezpečnosť

- Zmena štýlu a navyšovanie stavov - rozpočet: vyše 9,7 mil. € /nárast o 1,3 mil. €

- Rok 2018: 8,4 mil. €

Záleží na tom, kam ich investuje

Martin Halász, sociálny analytik

Principiálne je tento rozpočet dostačujúci. Závisí od toho, aké projekty chce mesto za túto sumu realizovať. Keďže sa tu nachádza veľa obyvateľov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, alebo dochádzajú za lekármi, možno by stálo za to zamyslieť sa, kam ich chcú investovať. Ideálne do činností, ktoré by uľahčili fungovanie.

Sociálna starostlivosť

Investuje sa do ľudí - rozpočet: 18,6 mil. € /nárast asi o 5,3 mil. €

Rok 2018: 13,3 mil. €