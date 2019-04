Výhra vo voľbách ovplyvní život Čaputovej, ale aj jej susedom: Ako vnímajú policajné eldorádo?

Budúcej prezidentke Zuzane Čaputovej (45) sa po nástupe do funkcie v polovici júna zmení od základov život. A nielen jej.

Rozhodla sa, že do paláca v Bratislave bude len dochádzať a zostane naďalej bývať v rodinnom dome v Pezinku. Nový Čas zisťoval, ako sa na novú situáciu pozerá rodina budúcej prezidentky aj jej susedia, ktorí si budú musieť zvyknúť na nové bezpečnostné opatrenia na ulici.

Najväčšiu radosť z volebného víťazstva Pezinčanky má mama Zuzany Čaputovej Katarína Strapáková. Za jej úspechom vidí celoživotnú poctivú prácu a nepochybuje o tom, že si ho zaslúžila. „Netvrdím, že takýto vysoký post, ale už na strednej a vysokej škole sa dosť zaujímala o verejné veci, ako pomáhať ľuďom. Starala sa o deti zo sociálne znevýhodnených rodín, usporadúvala pre ne tábory, až som sa čudovala, kde sa to v nej berie,“ uviedla mama budúcej prezidentky a dodáva, že jej dcéru oslovovali ľudia, ktorým pomohla, aby vstúpila do politiky a išla kandidovať.

„Najprv si to nevedela predstaviť, ale nakoniec prišla s tým, že takto by možno vedela pomôcť väčšej skupine ľudí ako z pozície, keď je advokátka,“ doplnila Katarína. Príchodom do Prezidentského paláca sa rodinná rutina zmení a Katarína si uvedomuje, že jej dcéra sa bude musieť viac venovať štátnickým povinnostiam. „Veľa času sme trávili spolu, ale teraz to už nebude tak často. Má dve dospievajúce dcéry, o ktoré sa budeme naďalej starať a pomáhať, čo bude treba. Možno teraz bude ešte viac potrebovať našu pomoc,“ skonštatovala Katarína.

Život sa zmení aj susedom budúcej prezidentky, ktorá chce po nástupe do úradu naďalej bývať v rodinnom dome v Pezinku. Jej príbytok bude 24 hodín denne strážiť ochranka aj monitorovací systém, no miestni sa policajného eldoráda neobávajú. „Ja sa skôr teším, že tu bude ochranka, pretože mám desaťmesačné dvojičky a starší syn už má štyri roky. Niekedy práve jeho nestíham sledovať, tak aspoň mi ho neunesú, keď vybehne na cestu,“ povedala Magdaléna (37).

Na ulici blízko Čaputovej býva aj Zdeno (36), ktorý sa teší, že z jeho susedky sa stane prominentná rezidentka. „Tešíme sa, že tu budeme mať prezidentku, nemyslím si, že bude nejaký problém, alebo že by nás to obmedzovalo,“ doplnil.