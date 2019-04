Spajska Mel B to opäť skúša s bývalou frajerkou: Vášnivé bozky na verejnosti!

Speváčka Mel B (43) opäť skúša žiť so ženou. Vrátila sa k svojej bývalej partnerke Christine Crokos (43), s ktorou žila v rokoch 2003 až 2006 pred manželstvom so Stephenom Belafontom.

Mel a Christine vyfotili na verejnosti, ako sa bozkávajú. Snímky sa objavili len pár hodín po tom, čo spajska Geri Horner dementovala správy, že mala v deväťdesiatych rokoch s Mel B milostné pletky.

"Mel má stále silnú väzbu s Christine, aj keď je to už viac ako desať rokov, čo sa rozišli," uviedla kamarátka Mel B v rozhovore pre denník The Mirror. Melanie Brown žila s filmovou producentkou Christine po rozvode s prvým manželom Jimmym Gluzarom, s ktorým má dvadsaťročnú Phoenix. "Nebol to rozhodne žiadny experiment. Na 5 rokov som sa zamilovala do ženy. Experiment netrvá päť rokov," vysvetlila neskôr Mel B v rozhovore pre Gay Star News.

Jej sestra Danielle Brown sa tento týždeň rozhodla prehovoriť o pomere svojej staršej sestry s Geri Horner. "Geri sa tomu všetkému vysmeje. Je to veľká vec pre verejnosť, ale pre ňu nie. Geri robila horšie veci v minulosti. Okrem toho Mel o všetkom povedala Geri skôr, než to vyzvonila médiám... Ale áno, Geri je dnes tá snobská vidiecka vydatá žena, nemyslím si, že jej manžel ocení takéto správy. Alebo sa mu možno páči predstava, že tie dve sú spolu. Ha! Ktovie? Možno pozve Melanie na večeru," vtipkovala herečka Danielle v rozhovore pre magazín New.