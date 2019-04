Keď Magdaléne uletel vzácny papagáj prvýkrát, zburcovala celú Žilinu: Po štekajúcom Shrekovi sa opäť zľahla zem!

Zľakol sa a odvtedy ho niet! Magdaléna (69) zo Žiliny má od konca uplynulého víkendu hlavu v smútku. Dôchodkyni totiž uletel milovaný domáci miláčik - papagáj menom Shrek. Zviera zdrhlo v mestskej časti Bánová pri upratovaní. Zúfalá žena preto prosí o pomoc pri pátraní.

Trojročný papagáj Eklektus rôznofarebný uletel v nedeľu podvečer. „Stalo sa to v Bánovej, kde sme upratovali záhradu a prevrátili sme nešťastne klietku aj so Shrekom,“ vraví Magdaléna (69). Papagáj sa vystrašil a uletel. Hľadali ho do noci, ale márne. Nie je to po prvý raz, čo si Shrek takto nechcene užíva slobodu.

„Raz už to urobil na sídlisku Vlčince, a po šiestich dňoch sme ho našli pri Kii, sú tam také vysoké stromy,“ spomína babka s tým, že incident sa prihodil takmer na deň rovnako pred rokom. Shrek zrejme v jarnom období hľadá samičku, a tak je bláznivejší. Dôchodkyňa si papagája kúpila sama na inzerát a verí, že sa nájde. Ako nálezné ponúka z dôchodku aj skromnú odmenu 100 €. Zvláštnym poznávacím znakom Shreka je, že vie rozprávať aj štekať, ale je krotký a nikoho neďobne.

Opis papagája

- meno: Shrek

- výška: 35 cm

- sfarbenie peria: zelené metalízové

- krídla: pri roztvorení červenomodré

- zobák: červenožltý

- zvláštne znamenie: vie hovoriť i štekať