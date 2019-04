Odchod Británie z EÚ sa opäť vzďaľuje: Mayová chce požiadať o ďalšie odloženie brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová v utorok po viac ako sedemhodinovom zasadnutí svojej vlády oznámila, že chce požiadať Európsku úniu o ďalší odklad termínu odchodu Británie z Európskej únie. Aktuálny termín brexitu je 12. apríla.

Východisko z brexitovej krízy chce premiérka teraz hľadať v rokovaniach s predsedom opozičných labouristov Jeremym Corbynom.

Akýkoľvek nadstranícky plán, ktorý by bol po rokovaniach s lídrom opozície predložený na schválenie parlamentu, podľa Mayovej musí byť založený na brexitovej dohode, ktorú vyjednala v minulom roku s Bruselom. Ak by poslanci nový brexitový plán neschválili, predložila by im vláda sériu alternatívnych návrhov, o ktorých by mohli hlasovať. Mayová tiež zdôraznila, že všetko, čo dnes predostrela, sa musí stihnúť do 22. mája, aby sa Británia nemusela zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.