Svadba Fašianga s priateľkou na spadnutie? Tereza zverejnila fotky, ktoré vyvolávajú otázky

Herec Marek Fašiang (33) hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia. Okrem toho, že sa mu veľmi dobre darí v pracovnej kariére, nemôže si sťažovať ani v súkromí.

Už niekoľko mesiacov totiž randí s mladou modelkou Terezou Bizíkovou (19). Plánuje dvojica po ročnej známosti svadbu? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Fašiang patrí k sexsymbolom slovenského šoubiznisu. Jeho srdce si takmer pred rokom získala študentka Tereza, ktorá sa venuje modelingu. Seriálový tatušo Tomáš spočiatku vzťah s mladou kráskou tajil. Teraz je však všetko inak. Dvojica spoločne absolvovala dovolenku v exotike a niekoľko spoločných lyžovačiek.

Marek dokonca svoju milovanú polovičku už predstavil aj rodine. Nedávno sa brunetka pochválila na sociálnej sieti fotografiou vo svadobných šatách. Čo tým chcela modelka naznačiť? „Tereza by bola určite krásna nevesta, ale na to má ešte čas,“ uviedol pre Nový Čas Fašiang, ktorý sa tak do chomúta zatiaľ nechystá. Niet však pochýb, že Tereze svadobné šaty veľmi pristanú.