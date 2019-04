Najlepšieho strelca ligy bude ťažké udržať: Opustí Šporar po sezóne Slovan?

Titul je už prakticky vo vrecku! Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že majstrovské oslavy sa môžu pomaly začať. Šestnásťbodový náskok na čele tabuľky vyčarí úsmev na tvári každému hráčovi.

Čo bude ale po sezóne? Slovan môže mať obrovský problém, ak by sa jeho najlepší strelec Andraž Šporar (25) rozhodol odísť do lepšej ligy.

„V prvom rade myslím na titul. Ten už takmer s istotou ideme vyhrať. Čo prinesie budúcnosť, neviem. Určite rozmýšľam nad tým, čo bude ďalej, ale momentálne žijem v prítomnosti,“ odpovedal slovinský kanonier na otázku o prestupe do kvalitnejšieho zahraničného mužstva.

„Taktiež by ma potešilo, keby som prekonal strelecký rekord Fortuna ligy, ale nie je to pre mňa zas až taká veľká priorita. Ukázal som to aj v zápase s Dunajskou, kedy som povedal Mohovi, že môže za mňa kopnúť penaltu. Keď budem bojovať ako doteraz, tak dám aspoň jeden gól v každom zápase do konca sezóny,“ dodal Šporar.

„Hlavne dúfam, že z našej hry majú obrovskú radosť aj fanúšikovia. Veď pre nich ten futbal hráme. Obzvlášť na Tehelnom poli máme o motiváciu postarané dvakrát,“ uzavrel Šporar.