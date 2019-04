Z Košíc sa lieta aj do londýnskeho Southhendu: Do Bratislavy sa však cestujúci dostanú až cez Viedeň

Do Bratislavy cez Viedeň a do Nemecka cez Varšavu?! Aj to je realita pre cestujúcich z Košíc, ktorí sa chcú letecky dostať do cieľa svojej cesty.

Našťastie pasažierov celkovo pribúda, vlani ich vybavili až vyše 542-tisíc, a teší aj novinka. Metropola východu už nie je spojená len s londýnskym Lutonom, ale už aj so Southendom. Napriek Brexitu totiž záujem o prepravu do tejto krajiny stúpa.

Potvrdením toho je aj Prešovčanka Silvia (36), ktorá pri premiérovom lete z londýnskeho Southendu pricestovala domov na Slovensko aj so synom Geoffreyom (4). „Idem k rodičom, no bývame blízko Southendu, takže sa veľmi tešíme. Let bol pokojný, príjemný a rýchly. Z domu v Anglicku až priamo do Prešova to zvládame už do piatich hodín, čo je vynikajúce!" tešila sa táto cestujúca, ktorá za obe spiatočné letenky aj s poplatkami za batožinu a miesto v lietadle zaplatila 210 libier, čo je v prepočte asi 225 €.

Nový nízkonákladový prepravca ponúka na tejto trase lietadlo Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Z Košíc po novom odlieta v utorky, štvrtky a soboty. Zástupca výkonného riaditeľa košického letiska Tomáš Jančuš pre Nový Čas uviedol, že cez jeden prestup sa z metropoly dá dostať široko-ďaleko v rámci celého sveta. Pomáha to rozvíjať cestovný ruch a podnikanie, no istou brzdou sú práve škrty v podobe zrušenia liniek do Bratislavy, Tel Avivu a v lete aj Nemecka. „Pracujeme na tom, aby zrušené spojenia boli nahradené iným leteckým prepravcom, čo môže trvať rýchlejšie, no v prípade Tel Avivu zrejme dlhšie,“ reagoval Jančuš a na otázku, ako sa majú cestujúci čo najkomfortnejšie dostať do nášho hlavného mesta, či Nemecka, odpovedal takto: „Pasažieri už objavili výhodnosť cestovania z oboch koncov našej republiky cez Viedeň. Pracujeme na náhrade priameho spojenia a čo sa týka Nemecka, najvýhodnejšie je to prestupom cez rakúskeho, poľského a českého prepravcu.“

Plusy košického letiska

vlani až 542-tisíc cestujúcich

spustenie liniek do Mníchova a Düsseldorfu

nárast chartrových letov o takmer 40 %

s prestupom z Košíc až do vyše 500 destinácií

Mínusy košickéhoé letiska

Wizz Air zrušil základňu

skončili linky Doncaster Sheffield, Kolín nad Rýnom a Tel Aviv

ČSA už neprevádzkujú spojenie do Bratislavy

v letnom poriadku vypadli nemecké letiská

Dohodnuté chartre

Doteraz sú z Košíc na letnú sezónu dohodnuté tieto chartrové lety: Antalya a Izmir (Turecko), Burgas a Varna (Bulharsko), Heraklion a Rhodos (Grécko), Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh (Egypt), Lamezia Terme (Taliansko), Larnaca (Cyprus), Monastir (Tunisko) a Rijeka (Chorvátsko). Pokračujú však aj rokovania s ďalšími spoločnosťami a zoznam týchto destinácií sa bude postupne dopĺňať.

Priame lety

Viedeň 13x v týždni

Praha 11x

Varšava 11x

Londýn-Luton 7x

Istanbul 3x

Londýn-Southend 3x