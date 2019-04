Otec štyroch detí bol zatknutý za útok na svoju dcérku (6). Artem (46) z Ukrajiny zhodil svoju dcérku zo schodov pred obchodom. Podľa jeho slov sa totiž hádala so svojim mladším bratom, kto bude tlačiť nákupný vozík. Otec sa ich snažil upokojiť, no vybuchol a vyriešil to otrasným spôsobom.