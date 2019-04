Voľba nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie: Komisie vybrali kandidátov

Odborné komisie v utorok vybrali troch kandidátov na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra( MV) SR a troch na post policajného prezidenta. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva vnútra.

Zo štyroch uchádzačov o post policajného prezidenta posúdila komisia ako vhodných súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského, riaditeľa KR PZ v Banskej Bystrici Ivana Piliara a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka.

Zo štyroch kandidátov uchádzajúcich sa o pozíciu šéfa úradu inšpekčnej služby odporučila do ďalšieho výberu súčasného viceprezidenta PZ Martina Krčmárika, súčasného riaditeľa úradu Adriána Szabóa a jeho zástupcu a riaditeľa úradu inšpekcie Roberta Zaplatílka.

"Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) predloží zápisnice o priebehu výberového konania do 15 dní výboru pre obranu a bezpečnosť," avizoval rezort vnútra. V ďalšej fáze sa tak výberový proces presúva na parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.

Výberového konania sa v utorok zúčastnilo celkovo osem kandidátov. Podľa slov rezortu vyberala komisia vhodných uchádzačov na základe zákona o štátnej službe príslušníkov PZ.

Voľba policajného prezidenta a šéfa inšpekcie podlieha novým pravidlám. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu. Ministerka by chcela, aby sa nový policajný prezident a šéf inšpekcie vymenovali do leta tohto roka. Výberové konanie na oba posty vyhlásil rezort vnútra 5. februára. Prihlásiť sa mohli do 8. marca.