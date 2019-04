Česi odhalili v kuracích rezňoch z Poľska salmonelu: Mäso skončilo v reštauráciách a mäsiarstve

V zásielke viac ako pol tony kuracích rezňov z Poľska do Česka objavila miesta Štátna veterinárna správa (SVS) baktériu rodu Salmonella.

Mäso sa dostalo hlavne do stravovacích zariadení. ČTK to povedal hovorca SVS Petr Vorlíček. Rezne zo zásielky už podľa neho dodávateľ rozviezol odberateľom a mäso bolo spracované.

Salmonela spôsobuje akútne hnačkové ochorenie. SVS ale zatiaľ nemá informácie, že by mal niekto po konzumácii mäsa zo spomínanej zásielky zdravotné problémy. Podľa Vorlíčka je pri dostatočnej tepelnej úprave mäsa riziko nákazy minimálne.

Mäso sa salmonelou pochádzalo od poľskej firmy Dromico a v Česku ho distribuovala firma Astra mäso z Nového Bydžova. Konateľ a majiteľ firmy Astra mäso Petr Pluhař sa k záležitosti a postupu firmy na otázku ČTK odmietol vyjadriť. "Žiadne vyjadrenie dávať nebudem. Reagovali sme presne tak, ako máme reagovať. Ja to nechcem bližšie komentovať," povedal.

V Česku bolo mäso prevezené do piatich zariadení - reštaurácie Pod Strání v Hradci Králové, jedálne Trefa v Hořicích na Jičínsku, jedálne Kadlec Kolín, mäsiarstva Vladimír Hrbek v Kolíne a predajne so stravovacou službou Jaroslav Dostál v Chocni. "Vo väčšine prípadov ide o stravovacie zariadenia, kde možno predpokladať, že kuracie mäso prešlo dostatočnou tepelnou úpravou a riziko nákazy spotrebiteľov by malo byť minimálne," uviedol Vorlíček. Keďže však medzi odberateľmi bolo i mäsiarstvo, môžu mať ľudia mäso z danej zásielky napríklad ešte doma v mrazničke. "Ak niekto zakúpené mäso zamrazil a má ho v mrazničke, nemal by ho konzumovať a môže ho vrátiť v mieste, kde ho zakúpil," doplnil hovorca SVS.

Salmonela je podľa SVS zničená pri tepelnej úprave nad 70 stupňov Celzia po dobu desiatich minút, prípadne pri úprave pri vyššej teplote po kratšiu dobu, alebo nižšej teplote po dlhšiu dobu. Je treba dať pozor na riziko takzvanej krížovej kontaminácie potravín, keď človek napríklad použije rovnaký nôž, doštička či riad na surové mäso a potom napríklad na zeleninu.