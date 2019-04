Opitý muž znásilnil dcéru (15), lebo si ju pomýlil s manželkou: Šokujúce slová dievčiny po hrôze

Muž (59) z čínskeho Hong Kongu skončil vo väzení po sexe s vlastnou dcérou.

V marci minulého roka prišiel domov po večierku, ,,páchol od alkoholu“ a vkradol sa do dcérinej postele. Školáčka počas vyšetrovania policajtom povedala, že si všimla, že si ju otec pomýlil s jej matkou a snažila sa mu to povedať, no nedokázala ho zastaviť. Otec rovnako vyšetrovateľom povedal, že sex s dcérou mal len preto, že si myslel, že je to jeho žena. V styku prestal ihneď, ako si svoj omyl uvedomil.

Muž, povolaním stavbár, všetko priznal, aby súdny proces a tým aj trápenie svojej dcéry a manželky skrátil na minimum. ,,Toto je nezvyčajný prípad so zvláštnymi faktami,“ cituje The Sun sudkyňu Amandu Woodcock. Muž mal dostať päťročný trest, no po vyjadrení ľútosti ho sudkyňa poslala za mreže na 2,5 roka.

Prekvapivé je, že dcéra povedala policajnej psychologičke, že svojmu otcovi úplne odpustila. Naopak, hnevá sa na sociálnu pracovníčku, ktorá bez jej vedomia prípad nahlásila.