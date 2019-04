Ak by sa parlamentné voľby konali v apríli, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov.

V NR SR by tak mal 30 kresiel. Druhé miesto by obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 14,4 percenta, čo by jej prinieslo 22 mandátov. Tretia by skončila SaS, ktorej by dalo hlas 12,9 percenta opýtaných. Vynieslo by jej to 20 kresiel.

Prieskum volebných preferencií na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 1. - 2. apríla.