Jaggerovi vymenia srdcovú chlopňu: Vďaka špeciálnemu prístroju mu pritom ani nemusia otvoriť hruď

Skupina Rolling Stones minulý týždeň oznámila, že odkladá časť svojho svetového turné, konkrétne koncerty plánované pre Severnú Ameriku.

Frontman Mick Jagger sa totiž pri podrobnej zdravotnej prehliadke dozvedel, že má problém so srdcovou chlopňou a náročné koncertovanie by nezvládol. Lekári mu odporučili operatívnu výmenu. Zákrok podstúpi ešte tento týždeň. Mick si pre operáciu zvolil kliniku v New Yorku, kde mu chlopňu vymenia cez dolnú dutú žilu, takže nedôjde vôbec k otvoreniu hrudníka. Chlopňu vymení špeciálny prístroj, ktorý do cievy vsunú malou reznou ranou v slabinách.



,,Mick podstúpi neinvazívnu výmenu srdcovej chlopne. Prognóza je dobrá, tento typ operácie má vysokú mieru úspešnosti," cituje denník The Sun zdroj blízky 75-ročnému hudobníkovi. Jaggera by mali po zákroku prepustiť do 48 hodín a už od júna by mohol opäť koncertovať.



,,Výhodou tohto typu zákroku je to, že nebude mať žiadne veľké jazvy, ako pri otvorenej operácii srdca. Pacient môže očakávať, že ho prepustia po 24 až 48 hodinách, cíti sa dobre už týždeň či dva po zákroku a je normálne v plnej kondícii už po mesiaci. Zákrok je vysoko úspešný, a keď bude všetko v poriadku, je možné, že Mick bude mať po nej oveľa viac energie než doteraz," tvrdí britský kardiológ profesor Nilesh Samani v rozhovore pre denník The Sun.