Fanúšikovia komentovali prirodzenie jej synčeka, Pink vybuchla: Ste odporní!

Speváčka Pink (39) je po víkende zase o niečo otrávenejšia zo svojich fanúšikov.

Zverejnila totiž na svojich účtoch na sociálnych sieťach fotky so svojimi potomkami a netušila, akú nechutnú debatu tým rozvíri. Matka dvoch detí totiž zverejnila záber, na ktorom sa jej dvojročný syn Jameson stretáva s pelikánom. Chlapček si chvíľu pred fotením stiahol plavky. A fanúšikovia začali rozoberať, či je jeho prirodzenie obrezané alebo predkožka zostala zachovaná. Pink krátko po začiatku tejto diskusie snímku zmazala a zverejnila druhú, na ktorej je prirodzenie začiernené.



Bohužiaľ podobné debaty vedú k ďalšej tabuizácii mužského prirodzenia v americkej kultúre. Zatiaľ čo ľudia na plážach bežne vidia nahé batoľatá a deti predškolského veku, na sociálnych sieťach pod rúškom anonymity je z toho "téma". V USA sa pritom desia zverejňovaniu fotiek mužského údu a Instagram či Facebook to prísne zakazujú.



,,S mnohými z vás tam je naozaj niečo veľmi v neporiadku. Rozoberáte penis môjho dieťaťa? Obriezku??? To ako fakt? Ako každá normálna matka na pláži som si ani nevšimla, že si stiahol plavky. Vymazala som tú fotku, pretože ste všetci k*rva odporní. A teraz tiež vypnem možnosť čokoľvek komentovať a neveriacky krútim hlavou nad stavom sociálnych sietí a negativitou, ktorú vnášate do životov iných ľudí," hnevala sa Pink.