Zasiahla eurokomisia: Zákon o osobitnom odvode pre reťazce je pozastavený

Európska komisia (EK) v utorok vydala predbežné opatrenie na pozastavenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov v SR.

Informovala o tom na brífingu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti Evy Antošovej (SNS), poslankyne Národnej rady (NR) SR, a Milana Lapšanského, generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Zdôraznila, že ide o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii Európskej únie (EÚ) menej ako desaťkrát. O presnom termíne pozastavenia informovali lobisti reťazcov už pred mesiacom a pol. SR však až doteraz nedisponovala žiadnym rozhodnutím od EK a jej odôvodnenia zostali bez odpovede. "Dnes sme dostali informáciu, že na osobitný odvod z reťazcov uvaľuje EK predbežné opatrenie a začne ho preskúmavať. Účinnosť zákona o osobitnom odvode pre reťazce tak bude pozastavená. Reťazce nezaplatia slovenským poľnohospodárom a potravinárom žiadne prostriedky. Rýchlosť rozhodovania EK pri problémoch ako dvojaká kvalita potravín či nekalé praktiky reťazcov trvá roky. Pri odvode, kde EK bráni veľkých, bohatých a silných, bola Komisia schopná poslať reakciu Slovensku za neuveriteľné tri pracovné dni. Od EK sme nedisponovali žiadnym odôvodnením, prečo tak koná. Ak ide o spotrebiteľov, dáva si EK načas, ak ide o bohaté firmy, je veľmi promptná," priblížila Matečná.

Podľa vicepremiérky je neakceptovateľné, že zástupcovia obchodníkov a reťazcov vedeli o predbežnom opatrení, o presnom dátume a zverejnili ho už mesiac a pol dopredu. Posledná odpoveď SR pre EK k odvodu pritom zostala bez reakcie. "Budem takéto správanie veľmi striktne namietať a požiadame EK, aby začala vyšetrovanie, ktorí úradníci rozhodovali a s akými lobistami sa stretávali. Tieto informácie následne zverejníme," povedala agroministerka.

Poznamenala, že agrorezort a SNS dohodli do rozpočtu MPRV SR plus 50 miliónov eur pre poľnohospodárov a potravinárov. Spolu s tzv. zelenou naftou v objeme 30 miliónov eur pôjde o najvyššiu sumu na agropotravinársky sektor v histórii. Škody, ktoré spôsobila EK, tak slovenskí poľnohospodári a potravinári nepocítia. "Som pobúrená, že EK použila voči suverénnemu štátu takýto nástroj, ktorý bol v EÚ využitý len niekoľkokrát, a to ešte proti členským štátom na východe EÚ. Som zhrozená, že EK si dovolí ponížiť NR SR a pod tlakom lobistov takto zasiahne do národnej legislatívy. Je neakceptovateľné, že EK nadnárodným lobistickým skupinám poskytuje informácie mesiac a pol pred členskými štátmi," uviedla Antošová, členka Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Podľa Antošovej je nehorázne, že kráľovsky platení úradníci dávajú takéto informácie nadnárodným reťazcom, ktoré si robia zo slovenských spotrebiteľov, farmárov a potravinárov "klondajk". Budeme žiadať prešetrenie celého prípadu a potrestanie vinníkov. Odvod, ktorý ani nezačal platiť, nezvýšil ceny. Ceny potravín u nás rastú desiatky rokov práve pre nadnárodné reťazce, ktoré zničili nezávislé obchody, našich potravinárov a zaplavujú nás zahraničným tovarom. "Chcem dnes zároveň informovať verejnosť o tom, že od pondelka sa znižujú ceny potravín. Keďže médiá, opozícia aj analytici informovali o tom, že odvod, ktorý ešte ani nikto nezaplatil, vraj zvýšil ceny potravín, verejne vyzývam všetky reťazce, aby ceny potravín o toto zvýšenie okamžite znížili. Koncom marca som preto nakúpila potraviny. Takto o mesiac predstúpime pred médiá a predstavíme, za aké ceny sme v marci a o mesiac tieto výrobky nakúpili. Aby všetci spotrebitelia videli, aká je pravda. Ak sa ceny neznížia, médiá, opozícia i analytici budú usvedčení zo zavádzania verejnosti a šírenia poplašnej správy," avizovala Matečná.

Poslanci NR SR prelomili 13. decembra 2018 pri zákone o osobitnom odvode pre obchodné reťazce veto prezidenta SR Andreja Kisku a schválili ho v pôvodnom znení. Na Slovensku tak od 1. januára 2019 začal platiť odvod pre reťazce vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Návrh zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce pripravili poslanci koaličnej SNS.