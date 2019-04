Šéf Facebooku Mark Zuckerberg prehovoril o Kuciakovi († 27) aj Čaputovej: Čo všetko vie o Slovensku?!

Ôsmy najbohatší človek Zeme v súčasnosti absolvuje svetovú diskusnú šnúru na tému budúcnosti technológií a spoločnosti. V rámci nej Zuckerberg zavítal aj do Berlína, kde sa stretol s Mathiasom Döpfnerom - šéfom vydavateľstva Axel Springer pod ktoré donedávna patril aj Nový Čas. Zuckerberg hneď v úvode prekvapil postrehmi o slovenských pomeroch.

Aj keď sa niektorí politici snažia navodiť dojem, že to čo sa deje na Slovensku nikoho za hranicami nezaujíma, opak je pravdou. V rozhovore to dokázal zakladateľ najväčšej sociálnej siete na svete. Američan Zuckerberg v utorok diskutoval o modernej žurnalistike a jej budúcnosti. Okrem iného naznačil aj to, ako bude vyzerať koncept správ na Facebooku. Pre ľudí by sa mali správy zobrazovať zadarmo a sociálna sieť by podľa Zuckerberga mala za obsah platiť vydavateľstvám, aby mohli naďalej platiť novinárov prinášajúcich investigatívnu žurnalistiku.

Zuckerberg si za diskusného partnera vybral šéfa vydavateľstva Axel Springer, pod ktorý spadá aj portál Aktuality.sk. Zamestnancom webu bol aj zavraždený novinár Ján Kuciak, na ktorého tak prirodzene prišla reč. Majiteľ Facebooku poukázal aj na zaujímavé - s vraždou novinára súvisiacu motiváciu Zuzany Čaputovej na vstup do boja o prezidentský palác. Pre Slovákov najzaujímavejší zostrih zavesil na svoj facebookový profil Martin Poliaček z Progresívneho Slovenska.

O čom sa rozprávali?

Zuckerberg: "To čo sa stalo v súvislosti s nedávnymi slovenskými voľbami musí byť pre teba zaujímavé. Myslím, že jeden z novinárov, ktorý pracoval pre Axel Springer odviedol neuveriteľne dôležitú investigatívnu prácu v oblastiach daní a podvodov na Slovensku, čo inšpirovalo kandidovať na prezidentku aj ženu, ktorá myslím dokonca vyhrala a kampaňovala s masívnou antikorupčnou agendou. Myslím, že to hlboko symbolizuje dôležitosť vašej práce."

Döpfner: "Áno, je to tragický symbol relevantnosti tejto práce, pretože Ján Kuciak, investigatívny reportér jednej z digitálnych novinových platforiem, ktorú na Slovensku spolu s jedným partnerom prevádzkujeme, bol zavraždený."

Zuckerberg: "Dôvodom, prečo som vytiahol príbeh zo Slovenska je, že je to pre mňa príkladom dvoch vecí. Jednak nebezpečenstva, ktoré novinári podstupujú pri svojej skutočne dôležitej, spoločnosť formujúcej, práci, na druhej strane aj toho, aké je dôležité, aby existovali modely , ktoré dokážu podporiť a financovať pokračovanie tejto práce."

