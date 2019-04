Zvolen nevyužil výhodu domáceho prostredia, Nitra je krok od finále

Hokejisti HK Nitra triumfovali v pondelok v piatom semifinálovom stretnutí Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 na ľade HKM Zvolen 3:2 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Šiesty duel je na programe v stredu 3. apríla o 18.00 h v Nitre.

Prvú šancu zápasu mali Zvolenčania. Chovan potiahol puk do pásma, našiel voľného Zuzina, ktorý z prvej iba tesne minul. Úvod bol veľmi svižný, hralo sa plynule s minimom prerušení. Nitra neskôr pohrozila po akcii Šišku a zakončení Bučeka, Skapski však puk pohodlne ukryl v lapačke. Hostia sa onedlho tešili po góle Fominycha, ale hráč Nitry hral vysokou hokejkou a arbitri gól neuznali. V 8. minúte však unikol po ľavej strane Rapáč a presnou strelou otvoril skóre - 0:1. Potom prišli šance Zvolena, ale ani Hraško, Kelemen a napokon ani Vandas puk do siete nedostali. V závere prvej tretiny mal Zvolen po prvý raz v zápase k dispozícii presilovú hru, Obdržálek v nej dosiahol gól, ale po konzultácii s videorozhodcom ani tento zásah arbitri neuznali. Domáci útočník ho totiž dal nohou.

V úvode druhého dejstva mal obrovskú šancu na druhý gól Rapáč, predral sa až pred Skapského, ale nezakončil presne. Rozhodcovia potom vylučovali na oboch stranách, Zvolen mal neskôr výhodu presilovky a tú využil zásluhou Drgoňa - 1:1. Tréner Nitry Antonín Stavjaňa si vyžiadal gólovú situáciu preveriť u videorozhodcu a keďže neuspel, hostia dostali trest za zdržovanie hry. Kytnár mohol pridať v presilovke druhý gól, ale Hanuljak jeho šancu vykryl. Ďalšie šance Zvolena prišli po akciách Chovana a Zuzina, Nitra pohrozila iba sporadicky. V závere druhej tretiny Zvolenčania faulovali a Nitra mala k dispozícii aj 35-sekundovú presilovku 5 proti 3. Stav však zostal vyrovnaný.

Nitra ešte v úvode tretej tretiny dohrávala presilovku, ale v oslabení sa do nájazdu dostal Handlovský. Hanuljak jeho pokus zlikvidoval a rovnako aj následnú dorážku Mitchella. Kanadský útočník sa potom už v rovnovážnom počte dostal do ďalšej dobrej pozície, ale trafil iba žrď. Vášne potom prepukli po faule Ulrycha na Pupáka, domáci útočník po ňom inkasoval trest do konca zápasu. Dlhú presilovku Nitra využila dvakrát. Najskôr si strelu McCormacka nešťastne vrazil do vlastnej bránky obranca Hraško, tretí gól Kerbashiana padol po peknej kombinácii. Zvolen táto studená sprcha zaskočila, jeho hráči boli čoraz nervóznejší, Hanuljaka však onedlho vystrašila strela Hraška, po ktorej opäť zazvonila žrď. V závere zápasu ešte Zvolen 8 sekúnd pred koncom znížil, ale hostia si triumf postrážili a po piatich dueloch sú bližšie k postupu.

5. zápas semifinále:

HKM Zvolen - HK Nitra 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Góly: 26. Drgoň (Kytnár, Chovan), 60. Handlovský (Vandas, Chovan) - 8. Rapáč (Rais, Buček), 49. McCormack, 51. Kerbashian (Buček). Rozhodovali: Orolin, Jonák - Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše: Ulrych (Zvolen) 5+DKZ za vrazenie na mantinel - Pupák (Nitra) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4100 divákov

/stav série: 2:3/

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Roman, Ulrych, Růžička, Hraško, Drgoň, Pufahl – Vandas, Kytnár, Handlovský – Zuzin, Chovan, Obdržálek – Mitchell, Petráš, Kelemen – Šišovský, Holovič, Andrisík

Nitra: Hanuljak – McCormack, Mezei, Korím, Pupák, Rais, Versteeg, Minárik, Morrison - Hrušík, Slovák, Kerbashian - Lantoši, Šiška, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Buček – Fominych, Čaládi, Pätoprstý