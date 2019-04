Nová prezidentka Čaputová: Z domu jej urobia nedobytnú pevnosť, vezme si frajera do paláca?

V nasledujúcich týždňoch sa poriadne zapotí! Hoci sa Zuzana Čaputová (45) ujme svojej funkcie až 15. júna po avizovanej dovolenke, bude musieť začať zarezávať.

Čaká ju nielen oboznamovanie s protokolom a výmena šatníka, ale bude sa musieť pripraviť aj na to, že jej domov sa premení na nedobytnú pevnosť. Keďže odmietla sťahovanie do Prezidentského paláca, bude musieť strpieť 24-hodinovú ochranku pred svojím domom či kamerový systém, ktorý ju bude monitorovať na každom kroku. Na čo všetko sa budú musieť pripraviť jej partner a rodinní príslušníci?

Hoci ešte nesedí na prezidentskej stoličke, do tajov tohto povolania sa bude musieť Zuzana Čaputová zaúčať už v nasledujúcich týždňoch. Od prvej minúty totiž podľa odborníkov bude musieť mať protokol v malíčku. „Musí byť od začiatku pripravená na audienciu u britskej kráľovnej, prijať japonského cisára, zvládnuť, ako a kam sa postaviť pri štátnych návštevách, či to ako sa podáva ruka alebo stoluje,“ vysvetľuje odborník na protokol Ladislav Špaček.

Nasledujúce mesiace by mala podľa neho využiť naplno, aby nemusela zažívať trápne chvíle vo svojej funkcii. Požiadať o pomoc bude môcť kohokoľvek, pripravení pomôcť sú však aj súčasní pracovníci prezidentskej kancelárie. „Väčšina zamestnancov Kancelárie prezidenta SR tu pracuje od čias prezidenta Gašparoviča, niektorí od čias pána Schustera a jedna pani úplne od začiatku od čias prezidenta,“ objasnil hovorca súčasného prezidenta Andreja Kisku Roman Krpelan.

Ladislav Špaček školí diplomatov a manažérov v etikete a v protokole každý deň. Najväčší problém je podľa neho najmä stolovanie. „Málokto vie ako sa jedia cestoviny či varené zemiaky, ktoré zásadne krájame vidličkou, a takých vecí je 80,“ vysvetľuje Špaček s tým, že Čaputová bude mať sťaženú pozíciu aj ako zástupkyňa ženského pohlavia, na ktorú sú kladené aj vyššie nároky, čo sa týka oblečenia.

„Ako žena to má ešte ťažšie, pretože sa od nej očakáva kreativita a vnesenie vlastného vkusu,“ dodal protokolista. Hoci sa ešte neujala funkcie, od zverejnenia výsledkov je s ňou ochranka Úradu na ochranu ústavných činiteľov už na každom kroku.

Na čo všetko sa musí pripraviť pred inauguráciou

Úloha partnera

Čaputová má už dva roky po svojom boku partnera hudobníka Petra Konečného. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že bude chcieť pomáhať. „Rád budem po jej boku na rôznych spoločenských podujatiach, kde to bude vhodné. Napríklad charitatívne projekty by neboli pre mňa ničím novým, a je naozaj veľa vecí, ktoré sa ma veľmi dotýkajú,“ hovoril.

Bývalý hovorca prezidenta Ivana Gašparoviča MarekTrubač pripomína, že ak by chcel pôsobiť v paláci, ako to bolo v prípade Silvie Gašparovičovej, tak sa na to treba pripraviť. „Ak by chcel na rôznych akciách zastupovať svoju partnerku, ktorá bude pracovne vyťažená, tak sa musí aj on naučiť protokol. V prípade, že bude napríklad stretnutie V4, tak by mal byť pre manželky ostatných prezidentov hostiteľom a urobiť im program, . Ak by sa však rozhodol, že bude chodiť do paláca len na kávu, je to jeho voľba - protokol nie je zákon,“ dodal Trubač.

Pravidlá protokolu

Čaputová už počas kampane vystupovala kultivovane, no prezidentský protokol má svoje značné špecifiká. Bývalý hovorca prezidenta Ivana Gašparoviča hovorí, že by bolo vhodné, aby sa so všetkými pravidlami oboznámila v predstihu.

„Je v jej záujme, aby sa spojila s kanceláriou prezidenta a už začala s tímom priebežne riešiť, ako by mala nastúpiť do úradu. Jednou z prvých vecí, ktorú sa bude musieť naučiť, je prezidentský sľub. Keď nastúpi do úradu, bude mať vedúceho protokolu, dnes je to Roman Roth. Jeho úlohou je, aby prezidentke pomohol s tzv. minútovníkom, aby sa nemusela hlava štátu učiť celý protokolárny program naspamäť. Presne jej povie, kedy a kam sa postaviť, položiť veniec, čiže robí servis,“ tvrdí Trubač.

Ošatenie

Nová prezidentka doposiaľ nemala žiadne faux pas v súvislosti so šatami, ktoré by boli nevhodné na jej postavenie. Trubač však hovorí, že to bude musieť v paláci zvládnuť najmä sama. „Prezident má svoj plat a paušálne náhrady, čiže nemá špeciálny budget na ošatenie. Nemá ani garderobiera. S tým, čo si obliecť, môže pani prezidentke pomôcť protokol. Je na nej, či využije služby nejakého salóna alebo vizážistu. To je súkromná vec,“ myslí si Trubač.

Bezpečnostná previerka

V zákone nie je uvedené, že prezident musí podstúpiť bezpečnostnú previerku. Nemal ju Andrej Kiska a ani Ivan Gašparovič. „Pani prezidentka nebude musieť podstúpiť bezpečnostnú previerku. Lebo čo ak by ju nedostala? Nebola by prezidentka? Z titulu zvolenia má právo oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Ale bude musieť prejsť školením, ako s nimi narábať,“ uzavrel Trubač.

Veliteľka ozbrojených síl

Prezidentka sa automaticky stáva hlavnou veliteľkou ozbrojených síl. Na návrh vlády môže vyhlásiť núdzový, výnimočný a vojnový stav a na návrh Národnej rady vyhlasuje vojnu či uzatvára mier. Bývalý vojenský generál Pavel Macko, ktorý spolupracuje zo stranou Spolu hovorí, že na žiadnu z týchto povinností nie je potrebné vojenské vzdelanie ani bojové zručnosti. „Prezidentka neriadi boj jednotiek a zväzkov ozbrojených síl, ale prijíma zásadné politické rozhodnutia v otázkach obrany a bezpečnosti štátu. Pri výkone právomocí sa opiera o vojenské odporúčanie náčelníka generálneho štábu, ktorý velí vojakom a vojensko-politické odporúčania Bezpečnostnej rady štátu,“ analyzuje Macko. Myslí si, že nová prezidentka by sa pred inauguráciou mala oboznámiť s legislatívou, základnou štruktúrou ozbrojených síl, informáciami o kolektívnej bezpečnosti a našimi medzinárodnými záväzkami. „Vrelo jej tiež odporúčam pravidelne navštíviť vojakov nielen v kasárňach, ale aj pri výcviku v poli a v misiách. Vojaci to určite ocenia a som presvedčený, že ju budú rešpektovať. Veď aj v ozbrojených silách máme viac ako desať percent žien, vrátane pilotky vrtuľníka alebo veliteliek bojových jednotiek,“ uzavrel Macko.

Ochrana a bezpečnosť

Čaputová hovorí, že chce bývať v Pezinku, kde žije aj teraz so svojimi dcérami. Dom však bude musieť prejsť špeciálnymi úpravami podobne ako sídlo doterajšieho prezidenta Andreja Kisku. Ten istý čas po nástupe býval v Ivanke pri Dunaji. „Pred domom bude mať namontovanú búdku a jej dom budú 24 hodín denne monitorovať kamery. Ale určite to nebude tak, že deti pani prezidentky by chodili každý deň limuzínou do školy. V prípade, že by sa rozhodol partner pani prezidentky pracovať v paláci, tak auto a ochranku dostane aj on,“ dodáva Trubač.