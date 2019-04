Kontroverzný podnikateľ ostáva za mrežami: Kočner sa sťažuje na odpočúvanie

Ostáva za mrežami! Ešte pred tým, ako Mariánovi Kočnerovi pribudlo obvinenie z objednávky vraždy Jána Kuciaka, sedel už v base pre podozrenia z falšovania miliónových zmeniek Markízy.

Súd odvtedy v pravidelných intervaloch posudzuje, či dôvody väzby trvajú. Kontroverzný podnikateľ sa teraz snažil dostať na slobodu aspoň s monitorovacím náramkom na nohe, čo súd zamietol. V rovnakom čase sudca v Banskej Bystrici rozhodoval o osude vražedného komanda - Szabó, Marček, Zsuzsová a Andruskó.

„Súd rozhodol o ponechaní Mariána Kočnera (55) vo väzbe v zmysle predchádzajúcich rozhodnutí, čo sa týka dôvodov väzby, aj čo sa týka nenahradenia väzby miernejšími prostriedkami,“ týmito slovami komentoval Kočnerov obhajca Marek Para verdikt pezinského Špecializovaného trestného súdu.

V praxi to znamená, že pre svojho klienta žiadali monitorovací náramok podobne, ako to je pri Kočnerovom spoluobvinenom Pavlovi Ruskovi. Obaja menovaní sú podozriví z falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza a vzhľadom na finančný rozsah im hrozí 8 až 20 rokov väzenia.

„Obhajcovia prezentovali nejaké nové dôkazy, mne doručené neboli a podotýkam, že obhajoba mala deväť mesiacov po vznesení obvinenia takéto dôkazy predložiť, nepredložila,“ povedal po pojednávani prokurátor Ján Šanta. Malo by ísť o nový znalecký posudok cenných papierov.

Podnikateľovi obhajcovia na súde namietali, že sú porušované práva ich klienta. Advokáti tvrdia, že sú ich porady s klientom v leopoldovskej base odpočúvané. „Veľmi zvláštnym spôsobom je nám na porady stále a sústavne prideľovaná miestnosť číslo 4.vysvetlil Para, pričom dodal, že to je dôvod, prečo jeho klient neprišiel na pojednávanie: „Nevie sa s nami efektívne a utajene radiť.“

Para priznal, že žiadne kamery ani odpočúvacie zariadenia nenašiel. „Bol som tam v rôznych časoch, dokonca aj v sobotu, kedy boli všetky miestnosti voľné, povedali mi: ,Vy máte nariadené byť v tejto miestnosti“ uviedol advokát. Justičná stráž podobné obvinenia odmieta s odôvodnením, že na podobné úkony nemajú právo.

Súd sa nebojí, že utečie

Prokurátor pre Kočnera žiadal aj tzv. útekovú väzbu, súd mu však nevyhovel, proti čomu sa muž zákona odvolal. „Útek by, samozrejme, nehrozil, čo uznal aj súd. Vyplýva to aj z toho, ako sa klient správal po vznesení obvinenia...“ uviedol Para, prečo podľa neho súd žiadosti prokurátora nevyhovel.

V spise inej trestnej veci - vraždy, ktorej z objednávky je Kočner tiež obvinený, však existuje prepis rozhovoru medzi ním a Tomášom Rajeckým vedeným v mafiánskych zoznamoch. Dvojica v apríli 2018 esemeskovala o úteku. „Medzinárodné vody to istia. Loď máme vybavenú,“ napísal Kočner Rajeckému.

Vraždiace komando

V rovnakom čase ako o Kočnerovi rozhodoval sudca v Banskej Bystrici o ďalšom osude údajných vykonávateľov a sprostredkovateľov Kuciakovej vraždy. Zsuzsová, Marček, Szabó aj Andruskó boli privezení do mesta pod Urpínom za prísnych bezpečnostných opatrení na štyroch rôznych autách zo štyroch rôznych väzníc. Z obrnených policajných áut vystúpili za bránou väznice a keď sa pojednávanie skončilo, rovnako tam nastúpili. Súd vyhovel návrhu prokurátora a väzbu všetkým štyrom predĺžil do konca novembra.

Odposluchy sú nezákonné

Róbert Bános, advokát

Rozhovor obvineného a obhajcu by sa nemal odpočúvať, takto získaný dôkaz by bol nezákonný a nepoužiteľný. Na druhej strane to nemusí byť iba paranoja Kočnerových advokátov. Keby k takému odpočúvaniu došlo, mohli by tým vyšetrovatelia získať nejaké operatívne informácie o ďalšom postupe obvineného a na základe toho získať iné - zákonné dôkazy. Avšak ani to by sa nemalo robiť, to sú nezákonné odposluchy. Advokáti sa navzájom upozorňujú na to, že sa takéto veci pri veľkých prípadoch dejú.