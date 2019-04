Mel B vykričala do sveta, že sexovala s Geri: Ryšavá spajska ju reakciou totálne schladila

Ako čakala sama Melanie Brown (43), Geri Horner (46) poprela jej tvrdenie, že v deväťdesiatych rokoch spolu mali sex.

Mel B minulý týždeň šokovala svet odhalením, že zviedla kolegyňu zo skupiny Spice Girls do postele a dala jej ochutnať zo svojho milostného umenia. Geri vraj vtedy nebola z úletu nadšená a chcela na celú vec zabudnúť. Pre ňu ako vydatú paničku zo strednej triedy žijúcu na anglickom vidieku so zámožným manželom je ale také odhalenie škandalózne. A tak ho cez víkend dementovala.

"Bolo veľmi znepokojujúce čítať si znova o všetkých tých klebetách, zvlášť v nedeľu na Deň matiek. Geri je naozaj vďačná za vašu podporu a oddanosť po celé tie roky. Miluje Spice Girls: Emmu, Melanie, Melanie a Victoriu. Bola by rada, aby ste vedeli, že to, čo bolo nedávno v médiách publikované, jednoducho nie je pravda a zranilo to celú jej rodinu. Geri ide ale ďalej a nemôže sa dočkať, keď sa stretne s dievčatami a fanúšikmi na turné, užije si báječné chvíle so všetkými a vytvorí nové spomienky. Praje vám všetkým krásny Deň matiek," odkázala v nedeľu tlačová hovorkyňa spajsky.

"Boli sme najlepšie kamarátky. Tak sa to jednoducho stalo. Nebolo to významné. Len sa to stalo. My sme sa tomu len zasmiali, a bolo to. Stalo sa to jediný raz, a potom sme o tom hovorili, ale už sa to nikdy znova nestane. Bola to proste jednorazovka... Dúfajme, keď sa Geri na to spýtajú, nepoprie to, pretože to bola proste len spontánna vec. Nebolo to nič veľké. Len takáto akcia z hecu. Vy ste sa ma spýtali, ja som odpovedala. Ona ma za to ale bude nenávidieť, pretože je to nóbl panička z anglického vidieka s manželom. Ale je to fakt. Ona ma za to ale zabije, rovnako tak jej manžel," vyhlásila Mel B minulý týždeň.