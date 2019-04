Pred Viktóriou sa z tmy vynoril muž a začal onanovať: Úchylák straší ženy na východe Slovenska

Desivý zážitok! Večerná cesta domov cez Považskú ulicu v Košiciach sa pre Viktóriu (23) v sekunde zmenila na nočnú moru. Z tmy sa z ničoho nič pred ňou vynoril neznámy muž, ktorý si stiahol nohavice a začal sa pred ňou ukájať.

Mladá žena si zachovala chladnú hlavu a zrejme preto ju exhibicionista nechal na pokoji. Po tom, ako varovala na sociálnej sieti ostatných, začali sa ozývať ľudia s podobnými skúsenosťami. Na rovnakej ulici sa s onanistom stretla aj iná Košičanka, a to dokonca pred 10 rokmi. Prípadom sa zaoberá polícia.

Viktória išla domov vo štvrtok po pol jedenástej večer od zastávky Nová nemocnica cez Považskú ulicu. Pri jednom z panelákov si už z diaľky všimla, že pod oknom v kríkoch je tmavá silueta. „Najskôr som tomu neprikladala pozornosť. Ale keď som si všimla, že sa človek začal pohybovať smerom ku mne, tak mi nebolo všetko jedno. Odrazu vyšiel na chodník, stiahol si nohavice a začal predo mnou onanovať,“ opisuje Viktória chvíle hrôzy a pokračuje.

„Išla som ďalej, no periférne som ho stále sledovala. Stále to robil. Bála som sa, že by mohol na mňa zaútočiť,“ dodala. Keď sa v strese znovu obzrela, muž odbehol k smetným košom a stál tam, akoby bol pripravený na útek. Podľa Košičanky to bol tridsiatnik s malými očami, vysoký do 180 centimetrov, chudej postavy. „Najviac mi utkvela v pamäti jeho bledá tvár,“ spomenula Viktória, ktorá podala na exhibicionistu trestné oznámenie.

Videli ho aj iné ženy

O svoju skúsenosť sa Viktória podelila na sociálnej sieti. Podobné zážitky opísali aj iné ženy. Stretnutie s úchylom zažila v novembri aj Ivana, keď sa vracala po desiatej večer z baru. Na parkovisku na Kuzmányho ulici si všimla chlapíka v čiernom. „Odrazu zapískal a stiahol si nohavice. Povedala som mu, že je cvok a pokračovala som ďalej,“ priblížila svoj zážitok.

Podľa nej ju muž prenasledoval, keď si ho znovu všimla, opäť mal stiahnuté nohavice. Poprosila okoloidúceho, aby ju odprevadil domov. „Odvtedy sa bojím chodiť potme,“ priznala Ivana. Na Považskej zažila drámu aj Andrea, a to ešte pred 10 rokmi.

S kamarátkou sa bavili, že tam niekde býva úchyl. „Vtom na nás zrazu niekto zakričal a obnažoval sa. Pamätám sa, že bol chudý, vyšší a mal tmavšie vlasy. Bol to odporný pohľad, pamätám si ho dodnes,“ dodala Andrea.

Pomýlil si muža so ženou?

Skúsenosť s exhibicionistom má dokonca aj dlhovlasý Tomáš. „Aj na mňa raz vyskočil. Asi si myslel, že som ženská,“ komentoval svoju skúsenosť na sociálnej sieti. Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej polícia evidovala v roku 2018 v Košiciach jeden prípad sexuálneho exhibicionizmu a zatiaľ jeden aj v tomto roku.

„V zmysle trestného zákona je takéto konanie klasifikované ako výtržníctvo,“ informovala Ivanová. Doplnila, že osobe, ktorá vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu, alebo iných patologických sexuálnych praktík, hrozí odňatie slobody až na 3 roky.

Takto ho opísala Viktória

- tridsiatnik s malými očami

- výška 180 cm

- štíhla postava

Ako to prebiehalo

1. Viktória išla večer domov cez Považskú ulicu.

2. Pri jednom z panelákov zbadala siluetu muža.

3. Pomaly sa k nej začal približovať.

4. Vyšiel na chodník, stiahol si nohavice a začal pred ňou onanovať.

5. Po chvíli odbehol k smetiakom pripravený na útek.

Vzrušuje ho cudzia žena

Danica Caisová, psychiatrička a sexuologička:

U sexuálnych exhibicionistov väčšinou nedôjde k fyzickému kontaktu, no nedá sa to predvídať. Je to sexuálna deviácia, pri ktorej muž exponuje svoje genitálie a láka ženu na erotickú hru. Vzrušuje ho, že je cudzia. Pri stretnutí je najlepšie zo situácie čo najrýchlejšie odísť, nereagovať a volať políciu. Reakcie strachu či prekvapenia sú často práve tým, čo exhibicionisti vyhľadávajú.