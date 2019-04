Do kina v Prievidzi hľadajú manažéra, keď zverejnili plat, dvihla sa vlna odporu: Veď to je výsmech!

Veľa muziky za málo peňazí? Multikino v Prievidzi hľadá do svojho tímu nového manažéra. Mal by sa starať o šiestich ľudí, vedieť pripravovať objednávky či vybavovať reklamácie a chodiť do banky.

Pracovať celých 8 hodín, a keď treba, tak aj viac. Firma ponúka 550 € v hrubom. Inzerát okamžite zaplavila nevôľa ľudí, ktorí to berú ako vtip.

Inzerát zverejnilo multikino pred vyše dvomi týždňami. Podľa terajšej manažérky je to úplne štandardný postup. „Áno, ako začiatočný plat je to 550 € v hrubom. Potrebujeme mať na chod kina dvoch,“ vysvetlila manažérka Kristína Marhefková (21) s tým, že práve ona dáva výpoveď a na jej miesto potrebujú nového človeka.

„Manažér bude pracovať osem hodín denne od tretej do jedenástej večer v čase prevádzky, keď treba, musí aj dlhšie. To však s tým, že, samozrejme, bude mať za to prémie,“ vysveľuje ešte stále tamojšia manažérka. Keď sme sa jej pýtali, či je ona spokojná s platom, tak celú situáciu vysvetlila ešte raz.

„Ja by som skôr povedala, že táto práca a takto platená je skôr pre ľudí, ktorí si chcú ešte privyrobiť popri inej práci. Čiže by sme uvítali v tejto práci skôr človeka, ktorý by bol externista alebo by mal toto ako vedľajší pracovný pomer,“ upresnila s tým, že ľudia sa jej napodiv do práce hlásia. „Áno, už máme pár žiadostí, zatiaľ je však pozícia voľná,“ uzavrela Marhefková.

Ľudia však vyjadrili svoju nevôľu a k inzerátu pristupujú veľmi posmešne. „To si robia srandu alebo čo? Veď za takéto peniaze tu nebude nikto robiť. Ako môže manažér pracovať s takýmto platom? Ja nie som manažér, ale pracujem tiež vo vedúcej pozícii a určite zarobím oveľa viac, ako ponúkajú,“ hnevá sa Peter, ktorý by o takúto robotu ani len nezakopol.

Manažéri: Je to výsmech

Lukáš (35) Otvoriť galériu Lukáš (35) Zdroj: šiš

- Keby som mal 550 eur v hrubom, tak neviem, ako by som uživil svoju partnerku a naše spoločné dieťa. Je to strašné.

Peter (49) Otvoriť galériu Peter (49) Zdroj: šiš

- Na tomto inzeráte som sa naozaj pobavil. Ja tiež pracujem vo vedúcej funkcii, ale za takýto plat by som to teda ani náhodou nedal. Je to výsmech celého kina.