Kanoistka roka 2018 Soňa Stanovská: S novými loďami túži po olympiáde

Čaká ju naozaj nabitá sezóna! Talentovaná vodná slalomárka Soňa Stanovská (19) nielenže v tomto roku aj maturuje, ale bude sa snažiť vo dvoch disciplínach vybojovať i miestenku na letnú olympiádu 2020 v Tokiu. Dopomôcť jej majú k tomu aj nové lode, s ktorými už trénuje aj v spoločnosti strieborného olympijského medailistu Mateja Beňuša z roku 2016!

Rodáčka z Dolného Kubína sa postupne zaraďuje z juniorskej kategórie medzi ženskú svetovú špičku. Vlani v júli získala striebornú medailu v disciplíne K1 vo svojej vekovej kategórii na MS juniorov a k tomu pridala aj bronzovú medailu v disciplíne C1. Túto sezónu má ešte vyššie ambície. „Čakajú ma nominačné preteky a keďže som stále juniorka, tak aj majstrovstvá sveta i Európy medzi juniormi, ale potom aj medzi seniormi a aj Svetové poháre,“ prezradila Soňa, ktorá ide do novej sezóny aj s novými loďami.

„Prešla som k slovenskému výrobcovi. Poradil mi to Matej Beňuš, ktorý videl, že v tých predošlých som sa už trošku trápila a chcelo to zmenu. A neľutujem, hneď mi nová loď sadla. Je rýchlejšia, lepšie sa v nej otáčam, takže neplytvám zbytočne silami,“ pokračovala Stanovská, ktorej cieľom je štartovať na letnej olympiáde v Tokiu 2020. „Samozrejme, je to cieľ každého športovca a aj môj, preto tento šport robím.“

Kanoistka roka z minulej sezóny okrem tvrdých tréningov stíha aj štúdium na gymnáziu. „Už mám za sebou písomné maturity, v máji má ešte čakajú ústne,“ dodala sympatická Soňa, ktorá si aj včera zatrénovala v Čunove po boku úspešného slalomára Mateja Beňuša.