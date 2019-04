Keď tenis ide bokom: Zatiaľ čo tatko bojoval, ona si kreslila

Tenis ju nezaujíma? Švajčiarsky tenisový fenomén Roger Federer (37) úspešne načal druhú stovku titulov na hlavnom mužskom profiokruhu. Vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v americkom Miami ako štvrtý zdolal turnajovú sedmičku a obhajcu titulu Američana Johna Isnera suverénne 6:1, 6:4. Jeho dcéru Mylu Rose to však príliš nezaujímalo, radšej si kreslila.

Švajčiar nepustil Američana v celom zápase k jedinému brejkbalu. Už 37-ročný Federer si zahral po piaty raz v miamskom finále a získal štvrtý miestny titul. Predchádzajúce má z rokov 2005, 2006 a 2017. Celkovo sa predstavil po päťdesiaty raz v rozhodujúcom zápase o titul na niektorom z podujatí prestížnej série ATP Masters 1000. Je to rekordný zápis, Španiel Rafael Nadal ich má na konte 49. Na takomto type turnaja Federer získal 28. celkový triumf (bilancia 28-22). Viac titulov z podujatí série ATP Masters 1000 majú iba Španiel Rafael Nadal (33) a Srb Novak Djokovič (32).

„Mal som snový štart do zápasu. Rýchlym brejkom som upokojil svoje nervy. Vždy je dôležité nielen mať herný plán, ale ho na dvorci aj napĺňať. Mne sa to darilo v tomto stretnutí. Mám za sebou úžasný týždeň. Je neuveriteľné, že v Miami som hral prvýkrát už v roku 1999 a teraz v roku 2019 tu stojím s trofejou, Veľa to pre mňa znamená. Vždy vás poteší, keď natrénované viete odovzdať aj v súťažnom zápase,“ vyhlásil Fedex, ktorý 101. titul venoval aj svojim deťom. Počas toho, ako v ďakovnej reči spomenul svoju podarenú rodinku, mu od emócií dokonca preskočil hlas.