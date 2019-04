Július Hudáček na prvom zraze v aktuálnej sezóne: Brankár Spartaka Moskva chce chytať v Košiciach

Pondelňajší zraz slovenských hokejistov v Piešťanoch bol v prebiehajúcej sezóne vôbec prvý pre Júliusa Hudáčka. Skúsený brankár naň prišiel dobre naladený a s jasným cieľom prebojovať sa na domáce majstrovstvá sveta. Uvedomuje si však, že konkurencia medzi tromi žŕdkami je opäť veľmi veľká.

Slováci v pondelok odštartovali prvý blok záverečnej prípravy na svetový šampionát, ktorý vyvrcholí štvrtkovým zápasom so Švédskom v Topoľčanoch. Pre tridsaťročného brankára Spartaka Moskva to bude premiéra v reprezentačnom mužstve v prebiehajúcej sezóne. "Každá pozvánka do reprezentácie je super. My sme boli dohodnutí s Jánom Lašákom už pred ročníkom, že prídem až po klubovej sezóne a bola to trochu aj požiadavka Spartaka Moskva," vysvetlil prečo sa počas sezóny neobjavil ani na jednom zraze.

Boj o miesto v bránke na MS je v posledných rokoch pre slovenských brankárov poriadne náročný, tentoraz o to viac, že sa každý chce predstaviť na domácom šampionáte. Hudáček silnú konkurenciu víta a verí, že v nej uspeje. V Košiciach totiž začínal s profesionálnou kariérou a rád by sa tam vrátil v národnom drese. "Konkurencia nielen v športe, ale v každom odvetví vás posúva vpred a myslím si, že aj v reprezentácii je to len dobre. V každom zápase, v ktorom dostanem šancu, musím chytať veľmi dobre, aby som sa dostal na MS. Sú doma, sú v Košiciach, kde som začínal svoju kariéru a mám na to krásne spomienky. Takže si tam chcem zachytať."

Hokejový útočník Peter Ölvecký ukončil kariéru: Prečo zavesil korčule na klinec?

Hudáček má za sebou vydarenú sezónu v drese Spartaka, v základnej časti mal v 43 dueloch bilanciu 2,35 inkasovaného gólu na zápas a 91,6-percentnú úspešnosť zákrokov. Výborné výkony predvádzal najmä v 1. kole play off proti SKA Petrohrad, no favorit nakoniec vyhral sériu 4:2. Hudáček mal gólový priemer 2,16 a 93,4-percentnú úspešnosť zákrokov. "Forma v play off bola dobrá, ale viete, tá vie odísť za tri dni a ja som mal vlastne týždeň voľno. Takže tieto týždne pred majstrovstvami sú práve na to, aby sa doladila. Verím, že bude taká, aká bola v závere sezóny v Spartaku. Keď budem chytať ako proti Petrohradu v play off, tak budem aj ja spokojný," zdôraznil.

Realizačný tím nominoval spolu s ním na Švédov Andreja Košarišťana. Brankár Nových Zámkov nechýbal v prebiehajúcom ročníku ani na jednom zraze. "Mal dobrú sezónu, i keď si myslím, že v závere chytal viac už Matej Kristín. Osobne som ho spoznal minulý týždeň, je to veľmi kvalitný brankár a možno už budúcu sezónu nebude hrať na Slovensku," povedal Hudáček, ktorý je v kontakte aj s ďalšími adeptmi na reprezentačný dres.

"V dennom kontakte som s Braňom Konrádom, Jarom Janusom a v poslednom čase aj s Denisom Godlom. O nich viem pravidelne, či majú nejaké zranenia a ako sa im darí. Ostatných sledujem, sú to konkurenti, ale stále kamaráti. Som rád, že aj Marek Čiliak sa chytil, keď prišiel späť do Brna. No ak mám pravdu povedať, momentálne fandím Libercu, nech vyradí Kometu. Mám tam brata a verím, že Libor mu dá nejaké góly a 'Čilo' príde o týždeň sem," dodal.