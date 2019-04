Wanda Adamík Hrycová o materstve: Doma mám vreštiace monštrá

Dávajú jej zabrať. Odkedy má doma producentka Wanda Adamík Hrycová (41) troch synov, na nudu čas rozhodne nemá.

Traja šibalskí chalani, ktorí sú živé striebro, zdá sa, Hrycovej a jej manželovi Marekovi niekedy prerastajú cez hlavu. Napriek tomu, že sú pre Wandu všetkým, vyzerá to tak, že by sa v niektorých momentoch radšej dala vystreliť do inej galaxie, aby mala pokoj.

Hrycová má šesťročného syna Artema, štvorročného Vadima a pred dvoma rokmi k nim pribudol tretí chlapec Nazar. Napriek tomu, že svojich potomkov producentka miluje, deti majú viac energie, ako ich rodičia zvládajú, čo priznala aj samotná Hrycová.

„To všetkým deťom medzi 18.00 - 20.30 hod. totálne hrabe? Tie moje sa každý večer menia na vreštiace, nekontrolovateľné monštrá, ktoré s veľkým nadšením a nasadením života poľujú na skalpy svojich súrodencov,“ napísala Wanda na sociálnej sieti.

Tá má nervy doslova „nadranc“ a, ako dodáva, obáva sa o svoje duševné zdravie. „Ja sa im len uhýbam a modlím sa, aby sme neskončili na Limbovej,“ ukončila producentka, ktorá však berie všetko s nadsádzkou a svoje deti napriek vyťaženosti zvláda.