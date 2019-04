Šesť detí prišlo razom o matku aj nenarodeného súrodenca: Náhla smrť

Rodinu aj priateľov zdrvila náhla smrť šesťnásobnej matky, ktorá pod srdcom nosila svoje siedme bábätko

Príčinou smrti len 34-ročná Lindsey Ann Hughes má byť infarkt. Ženu z britského mesta Llangefni popisujú priatelia ako skvelú matku plnú radosti a života. Po jej tragickej smrti preto založili internetovú zbierku na podporu jej detí.

Šesťnásobná matka zomrela v kuchyni svojho domu spoločne s nenarodeným bábätkom. O Carly (16), Lennoxe (15), Holly (11), Poppy (6), Jaxtona (2) a najmladšieho Xaviho (1) by sa mali starať jej rodičia.

"Bola za každé uličníctvo. Mala už 34, no v srdci bola stále mladá. Sústredila sa najmä na rodinu a zriedka ju opúšťala. Vždy, keď som ju videla, bola pripravená na klebety a vtipy. Je to všetko veľmi smutné. Lindsey bola zábavná žena a stále sa usmievala. Bola to oddaná matka a partnerka, starostlivá dcéra, radostná sestra. Jej smrť zasiahla veľa ľudí," cituje jej kamarátku Helen portál Daily Mail.

Rodina, ktorá pripravuje pohreb pre Lindsey a jej bábätko, má na ľudí špeciálnu požiadavku. Trúchliaci majú prísť oblečení bežne a nie v čiernom. Najstaršia dcéra Carla prezradila, že jej mama nemala rada, keď boli veci "nudné".