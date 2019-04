Tínedžerka oslavovala 18. narodeniny, prišla tragédia: Vanessu zabil darček k narodeninám

Darček k narodeninám ju pripravil o život! Mladé dievča († 18) doplatilo na nevšedný zážitok.

Mexičanka Vanessa dostala k oslave 18. narodenín adrenalínový darček – zoskok s padákom. Nadšená tínedžerka sa ho rozhodla absolvovať. Zoskok bol spolu s inštruktorom Mauriciom († 34). Išlo o skúseného inštruktora, ktorý absolvoval viac ako štyri stovky zoskokov. Nebol preto dôvod na obavy.

Spočiatku všetko prebiehalo bez problémov. Pár vyletel do oblakov a zoskočili z výšky 400 metrov. No padák sa im neotvoril a dvojica spadla neďaleko diaľnice spájajúcej metropolu Mexico s Acapulcom. Hoci ich záchranári našli pomerne rýchlo, Vanesse ani Mauriciovi už pomôcť nedokázali. Obaja boli mŕtvi okamžite po dopade.

Čo sa presne udialo, vyšetruje polícia. „Vyšetrujeme to, ale padák fungoval. Nebolo to zlyhanie zariadenia alebo niečo také. Určite to súviselo s niekým, kto bol na tom lete, ktorý manipuloval a aktivoval mechanizmus uvoľnenia,“ cituje The Sun Jorgeho Gaitana, šéfa firmy, ktorá zoskoky organizuje. Zároveň dodal, že uvoľnenie padáka bolo aktivované v nadmorskej výške, kde „nebolo možné, aby padák reagoval“.