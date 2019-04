Nový slovenský rekord: Deti 7 dní lepili z papierov najväčšiu vlajku!

Žiaci zo ZŠ na Tematínskej ulici sa aj so svojím riaditeľom pokúsili o rekord. Slovenskú vlajku z kancelárskych papierov lepili sedem dní. Nápad vznikol ešte pri príležitosti 100. výročia Československej republiky.

„Myslím si, že žiaci išli do toho úplne naplno a čo si najviac vážim, robili to popri škole s nadšením. Pristupovali k tomu veľmi zodpovedne, čo ma ako riaditeľa naozaj teší,“ prezradil Michal Hnát. Od začiatku veril, že ich vlajka bude najväčšia na Slovensku. Na zaujímavom nápade pracovalo v Novom Meste nad Váhom až 253 žiakov. „Môžeme sa baviť o tom, že táto vlajka bude zapísaná do Knihy slovenských rekordov ako najväčšia na Slovensku,“ prezradil Igor Svitok z Knihy rekordov.

Najväčšia slovenská zástava