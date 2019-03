Banská Bystrica doma nezaváhala: Od finále delí Baranov jedna výhra

Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v nedeľnom piatom zápase semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy nad HK Poprad 2:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2. Šiesty duel sa odohrá v utorok 2. apríla v Poprade.

Prvú šancu zápasu mal Poprad v druhej minúte. Takáč sa ocitol zoči–voči Williamsovi, no ten predviedol efektný zákrok lapačkou. Následne si Bystričania utvorili prevahu, dobré možnosti mali Selleck a Asselin.Hostia potom hrali presilovku, ale mohli v nej inkasovať, pretože do úniku sa dostal Higgs, no Vošvrda podržal svoj tím. Prácu mal aj v pätnástej minúte pri šanciach Failleho a Asselina. Neuspel pred ním neskôr ani voľný Higgs pri ľavej žrdi.Začiatok druhej tretiny zachytili lepšie domáci hokejisti a zvýšili vedenie už po 39 sekundách.Úradujúci majster si potom utvoril drvivý tlak, ale chýbala vyložená šanca. Naopak, na druhej strane sa dostal do úniku Bondra, no Williamsa nepokoril.Tretí gól mohli ešte do prestávky pridať Bystričania, skúšali to najmä Bartánus a Zigo. Príležitosť mal však i Poprad, Zagrapan sa ocitol pred odkrytou bránkou "baranov", no neskoro zakončil, Williams sa stihol presunúť.V tretej tretine boli sprvu aktívnejší domáci. Nebezpečný bol teč Lampera a gólom zaváňalo aj prečíslenie dvoch na jedného s koncovkou Ziga. Popradčania sa iba sporadicky dostávali pred bránku, domáca defenzíva bola takmer bezchybnáV závere však Podtatranci mali dve presilové hry a v tej druhej hrozili. Zagrapan neuspel zblízka a Belluš z kruhu. V poslednej minúte hostia odvolali brankára a mohli inkasovať, Southorn trafil žrď.

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 7. Selleck (Faille, Asselin), 21. Higgs (Southorn) – 30. D. Bondra (Paukovček, Salija). Rozhodovali: M. Novák, D. Konc st. – Jobbágy, Bogdaň, vylúčení na 2 min: 3:1, presilovky a oslabenia: 0:0, diváci: 2807

/stav série 3:2/

Banská Bystrica: Williams – K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Marshall, Mihálik, Nemčík – Bartánus, Higgs, M. Lunter – Lamper, A. Šťastný, Zigo – Asselin, Faille, Selleck – Koper, Češík, Matoušek

Poprad: Vošvrda – Miner, Petran, Fabian, Salija, Erving, Karalahti, Ťavoda – Svitana, Mlynarovič, Matúš Paločko - Buzzeo, Zagrapan, Takáč – Abdul, Paukovček, D. Bondra - Kundrík, Heizer, Belluš