Zuzana Čaputová sa stane najmladšou prezidentkou na svete: Takto si vysvetľuje svoje víťazstvo!

Neskutočný príbeh! Pôvodne podceňovaná právnička, ktorej sa počas niekoľkých mesiacov neustále pýtali na to, kedy sa vzdá v prospech svojho preferenčne silnejšieho súpera, dokázala suverénne vyhrať prezidentské voľby.

Zuzana Čaputová (45) sa tak stáva prvou prezidentkou v histórii Slovenska a zároveň najmladšou ženskou hlavou štátu na svete. Proeurópsky orientovaná liberálka získala vyše milióna voličských hlasov, vďaka ktorým chce presadzovať spravodlivosť a slušnosť na celom Slovensku. Ako sa rodilo jej víťazstvo? Čaputová ohlásila kandidatúru pred 8 mesiacmi. Počas dlhej fázy kampane zaznamenala prvé úspechy až po novom roku, keď sa rozbehli prvé diskusie.

Čaputovú označovali analytici za nový vietor medzi štandardnými politikmi najmä preto, že sa neriadila marketingovými príručkami, ale držala sa svojej schopnosti komunikovať. V prvom kole napokon dokázala presvedčiť vyše 40 % Slovákov a v druhom kole počas víkendu svoj náskok pred Marošom Šefčovičom zopakovala s viac ako miliónom hlasov. Po svojom víťazstve sa tak stáva len 12. ženskou hlavou štátu na svete a zároveň najmladšou.

Čaputová v prvých slovách po výhre opäť ďakovala aj v jazykoch národnostných menšín a sľúbila, že bude dôsledne napĺňať svoj program. „Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou, a sľubujem vám, že ja budem s vami. S vami, ktorí ste ma v kampani podporovali. S vami, ktorí ste mi dali hlas. A aj s vami, ktorých dôveru som si zatiaľ nezískala, a budem sa o ňu uchádzať ďalej pri výkone svojho mandátu,“ hovorila Čaputová.

Pripomenula, že sa dá ísť do politického zápasu s vlastným názorom aj bez toho, aby nadbiehala populistickým myšlienkam či agresívnym osobným útokom. V ďalších diskusiách skonštatovala, že chce za kampaňou spraviť hrubú čiaru. Narážala najmä na antikampaň zo strany Smeru. „Treba mať na pamäti nie osobné dotknutia, ale je potrebné pozerať dopredu, nezaseknúť sa v osobných sporoch,“ konštatovala.

Dodáva, že jej snahou bude komunikovať otvorene svoj názor, no s veľkým ohľadom na nositeľov iného názoru. „Prezident má byť inšpirátorom, motivátorom a má spájať spoločnosť,“ odkázala. Prvé kroky prezidentky viedli k improvizovanému pamätníku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde zapálila sviečku.

Ktoré svetové krajiny majú prezidentky

Kersti Kaljulaidová (49), Estónsko

Kolinda Grabarová-Kitarovićová (50), Chorvátsko

Marie-Louise Coleirová Precaová (60), Malta

Paula-Mae Weekesová (60), Trinidad a Tobago

Cchaj Jing-wen (62), Taiwan

Dalia Grybauskaitėová (63), Litva

Halimah Yacobová (64), Singapur

Hilda Cathy Heineová (67), Marshallove ostrovy

Salome Zurabišviliová (67), Gruzínsko

Sahle-Work Zewdeová (69), Etiópia

Vidjádéví Bhandáríová (78), Nepál

Čaputová: Ľudia musia začať veriť politikom

Kedy prišiel ten moment, že ste si uvedomili, že „je to tam a vyhrala som prezidentské voľby“?

Ten moment nastal asi vtedy, keď mi zatelefonoval môj protikandidát pán Šefčovič a skonštatoval, že ten výsledok je už natoľko relevantný, že je dôvod zagratulovať mi a mal tlačové vyhlásenie. To bol ten moment, keď som si povedala, že je to naozaj tam.

Stihli ste si už zrekapitulovať kampaň? Ktorý moment počas nej bol ten najťažší?

Samozrejme, najťažšie momenty v kampani si človek pamätá. Určite to boli body, keď som čelila antikampani, nenávisti, útokom. S týmto som sa učila pracovať a nejakým spôsobom manažovať, ale myslím si, že naozaj sa dá cez to ísť, keď je človek vo svojom presvedčení a motivácii pevný. Dnes sme obklopení toľkým klamstvom, že viem a chápem, že je to, žiaľ, súčasť výkonu politiky na Slovensku.

Vybojovali ste 1 056 582 hlasov od voličov. Je to menej, ako mal pán Gašparovič alebo pán Kiska. Čím si to vysvetľujete?

Ja to chápem aj tak, že táto doba je o tom, že ľudia prestávajú veriť politikom, majú pocit, že sa to možno neoplatí a neoplatí sa angažovať, či prísť voliť. Vnímam takúto nižšiu účasť trochu aj ako zrkadlo doby. Legitimitu však vnímam ako pomerne silnú, som za to vďačná a aj za každý hlas, ktorý bol odovzdaný. Ale naozaj sa všetci ľudia v politike musíme usilovať o to, aby tí ľudia opätovne začali politikom veriť.

Čo budete robiť nasledujúce dni?

Určite budem oddychovať s mojimi najbližšími a niečo plánujem. Nebude to hneď zajtra, práve preto ešte ani nemáme vybratú destináciu, ale veľmi rada pôjdem, lebo si potrebujem naozaj oddýchnuť. Ešte ma čaká aj komunikácia s médiami, nejaké prvé organizačné zmeny a komunikácia s ľuďmi, s ktorými by som rada spolupracovala, takže budeme si robiť nejaký najbližší časový harmonogram.