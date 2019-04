Hokejový útočník Peter Ölvecký ukončil kariéru: Prečo zavesil korčule na klinec?

Ďalší reprezentant to zabalil! Po útočníkovi Brankovi Radivojevičovi (38), ktorý po vypadnutí Trenčína vo štvrťfináleplay-off Tipsport ligy ukončil bohatú kariéru, sa rozhodol zavesiť korčule na klinec aj jeho spoluhráč Peter Ölvecký (33).

Hoci je oveľa mladší ako Branko, denníku Nový Čas vysvetlil, prečo sa k tomuto ráznemu kroku odhodlal!

Rodáka z Nových Zámkov v posledných mesiacoch trápili časté zdravotné problémy, a to bol aj hlavný dôvod, prečo sa rozhodol po vypadnutí s Nitrou vo štvrťfinále definitívne skončiť s hráčskou kariérou.

„Kto vám to povedal, že končím? Máte však dobré informácie, je to pravda,“ potvrdil koniec kariéry Ölvecký. „Nemalo zmysel to ďalej naťahovať. Mal som nielen v tejto sezóne, ale aj predtým viaceré zdravotné problémy. Trápil ma nielen chrbát, ale aj členky na oboch nohách. Necítil som sa na ľade ideálne, veľakrát to bolo utrpenie a a doslova trápenie. Hokej mi už neprinášal takú radosť ako predtým. Preto som sa rozhodol, že to ukončím. Mám rodinu, dve deti a chcem s nimi ešte športovať. Zdravie je prvoradé,“ pokračoval Ölvecký, ktorý si zahral aj v slávnej NHL v drese Minnesoty a štartoval dvakrát na zimnej olympiáde či seniorských majstrovstvách sveta.

„Dostať sa do NHL je snom každého hokejistu a mne sa to podarilo. Mrzí ma len to, že som tam vydržal iba polovičku sezóny. Inak som s kariérou spokojný, teším sa, že som si zahral na olympiáde i šampionátoch. Vždy som rád reprezentoval Slovensko. A, samozrejme, že som ešte sklamaný z toho, že sme v tejto sezóne s Trenčínom vypadli už vo štvrťfinále.“

Na otázku, či plánuje zotrvať po ukončení kariéry pri hokeji ako tréner či funkcionár, odvetil: „Myslím si, že úplne zmením prostredie. Viem si predstaviť prácu s mládežou, ale to by som zase ostal pri hokeji. Skôr to vidím na nejaké podnikanie. Manželka má v tomto smere väčšiu prax i skúsenosti, takže sa s ňou poradím, čo ďalej.“