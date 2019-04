Maroš Šefčovič po voľbách rozmýšľa o svojej budúcnosti: Zláka ho Smer späť domov?

Vráti sa do Bruselu alebo začne pôsobiť v domácej politike vo farbách Smeru? Takmer okamžite, ako bolo jasné, že Maroš Šefčovič (52) sa nestane novou hlavou štátu, sa začalo špekulovať o jeho budúcnosti.

Vyše 750-tisíc hlasov, ktoré získal vo voľbách, je silný voličský kapitál a otvára mu viaceré možnosti jeho ďalšieho pôsobenia. Ku ktorej strane sa prikloní? Mierne sklamanie a rýchla gratulácia. Maroš Šefčovič už počas volebnej noci, keď už podľa priebežných prieskumov bolo jasné, že prezidentom nebude, zablahoželal Zuzane Čaputovej k tomu, že ako prvá žena bude prezidentkou.

So svojou kampaňou, do ktorej dal podľa svojich slov všetko, čo mohol, je spokojný. Sklamala ho jedine nízka volebná účasť. Jeho hlavným cieľom počas posledných dvoch týždňov vraj bolo mobilizovať voličov, aby prišli k urnám. „Lebo jediné, čo ma mrzí, je, že prišlo voliť menej ľudí ako v prvom kole. Počasie ťahalo ľudí skôr von ako k urnám. Ak by bola vyššia účasť, rozdiel medzi nami by bol menší,“ povedal Šefčovič v televízii Markíza.

Kam povedú jeho ďalšie kroky ešte nevie a o svojej budúcnosti chce ešte rozmýšľať. Priznal, že ho to ťahá späť do Bruselu, zároveň nevylučuje aj iné varianty. „Určite budem prítomnejší na Slovensku. Ale o nomináciu do ďalšej Európskej komisie by som mal záujem. Budem však aj rozmýšľať, ako využiť potenciál 750 000 voličov,“ dodal Šefčovič.

Čo na to v Smere?

Aj keď Maroš Šefčovič kandidoval ako nezávislý kandidát iba s podporou Smeru, v strane považujú jeho výsledok v prezidentských voľbách za úspech. „Ukázalo sa, že práve náš kandidát bol spomedzi kandidátov parlamentných strán jediný, ktorý sa dostal do druhého kola. Som hlboko presvedčený, že sme ponúkli najlepšieho kandidáta,“ uviedol štátny tajomník rezortu práce Braňo Ondruš.

V Smere teraz rozmýšľajú, ako by vedeli využiť Šefčovičovu popularitu a jednou z alternatív je jeho pôsobenie v domácej politike. „Musia sa, samozrejme, výsledky vyhodnotiť. Nepochybne ten úspech je viditeľný. Na druhej strane nepodceňujme ani pôsobenenie v Európskej únii, veď to je obrovská česť pre Slovensko. Budeme to zvažovať, budú sa hľadať, pokiaľ bude mať pán Šefčovič záujem, čo najoptimálnejšie formy využitia jeho potenciálu u našich občanov. Zvažujú sa všetky možnosti,“ povedal smerácky poslanec Miroslav Číž.

Peter Kažimír však nevidel výsledky Šefčoviča až tak optimisticky: „Ako by mohla byť najsilnejšia politická strana v krajine posilnená volebným procesom, v ktorom aby neuškodila vlastnému kandidátovi, nemohla sa k nemu ani naplno prihlásiť?“

Bude mať čo vysvetĽovať v Bruseli

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Určite budú toto číslo vyzdvihovať, že sa im podarilo získať toľko voličov pre svojho kandidáta, ku ktorému sa mimochodom až tak veľmi nehlásili. Tvrdili, že to je nezávislý kandidát. Teraz v opačnom garde budú zdôraznovať, že je to ich kandidát a interpretovať to tak, že to boli hlasy v prospech Smeru a ich sociálneho programu.

Či ho v Smere zlanária, je otázne. On doplatil na to, že Smer mu príliš zasahoval do kampane a kde de facto poprel niektoré svoje predchádzajúce stanoviská a výroky. Podľa mňa bude mať čo vysvetľovať v Európskej komisii. Môj odhad je, že domáca stranícka politika ho nebude až tak veľmi lákať.