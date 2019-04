Hrôzostrašná nehoda: Vlak sa zrazil s autom, v ktorom sedeli rodičia s malými deťmi

Na železničnom priechode vo Veľkej Lomnici sa v nedeľu napoludnie zrazilo osobné auto s vlakom. Vo Volkswagene passat sedeli rodičia s dvoma malými deťmi (3, 5).

Rušňovodič nemal šancu zrážke zabrániť. Vlak narazil do prednej časti auta, ktoré niekoľko metrov tlačil a potom odhodil do priekopy. „Vyprostili sme posádku vozidla a deti s matkou sme odovzdali lekárskej záchrannej službe, ktorá ich odviezla do nemocnice v Poprade. našťastie mali akoby zázrakom len ľahké zranenia,“ povedal vedúci zásahu hasič Peter Tondra z Kežmarku.

Vodiča auta podľa našich informácií mohlo oslepiť včerajšie silné slnko, a tak nevidel vlak, ani červené výstražné svetlá. Rušňovodičovi aj vodičovi auta bola urobená dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom.