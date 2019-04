Začínajú sa zápisy do základných škôl: Čo sa očakáva od budúceho prváčika

Máte doma predškoláka? Tento týždeň sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl a potrvajú do 30. apríla. Školská dochádzka je u nás povinná, týka sa každého dieťaťa, ktoré do 31. augusta dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.

Vlani tento krok urobilo vyše 62-tisíc detí, teraz to môže byť podobný počet. Ako dieťa zapísať? Čo si to vyžaduje a čo budú od vášho dieťaťa chcieť? Každý rodič s trvalým pobytom na Slovensku musí dieťa, ktoré najneskôr 31. augusta dovŕši šesť rokov, zapísať do prvého ročníka základnej školy. „Za zanedbanie povinnosti zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky možno uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura,“ pripomína hovorkyňa ministerstva školstva Andrea Pivarčiová.

Povinnosť zápisu sa týka všetkých detí, a to aj vtedy, keď zvažujete odklad školskej dochádzky, alebo dieťa má zdravotné znevýhodnenie. Pri výbere môžete akceptovať takzvanú spádovú školu, kam dieťa patrí podľa adresy trvalého bydliska, ale nemusíte - a môžete si vybrať inú.

Kam dieťa zapísať

Spravidla je tým správnym miestom škola, kam dieťa patrí podľa bydliska (spádová škola). Zo zákona má povinnosť prijať ho. Môžete sa však rozhodnúť zapísať ho aj na inú školu, ak jej riaditeľ s tým súhlasí. Nič vám nebráni zapísať dieťa aj na viacero škôl a po rozhodnutiach z ich strany si vybrať. „Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy,“ dodáva hovorkyňa rezortu Andrea Pivarčiová.

Overte si termín

Škola musí zápis umožniť od 1. 4. do 31. 4. 2019

Termín a miesto si každá škola určí sama

Vezmite si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu o odklad aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa

Čo by budúci prvák mal ovládať

Obliecť sa, obuť, zapnúť gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

Používať príbor

Plynule sa vyjadrovať

Prerozprávať obsah krátkej rozprávky

Poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

Podľa predkreslenej čiary vystrihnúť jednoduchý tvar

Poznať základné farby a tvary

Vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Odložiť nástup?

Máte pochybnosti, či vaše dieťa je schopné nastúpiť do školy? Riešte to v predstihu, na zápise je na to už neskoro. Navštívte príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dajte si poradiť. Ak vám odporučia odklad, požiadajte oň riaditeľa školy. Súčasťou žiadosti o odklad sú odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP).