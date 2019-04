Moderátorka Vera Wisterová prekvapuje: Má zo seba komplexy

Večne nespokojná! Moderátorka Vera Wisterová (42) má postavičku ako prútik a mnohé ženy pri pohľade na ňu blednú závisťou. O to šokujúcejšie je priznanie sympatickej červenovlásky, že má zo svojho tela komplexy.

Vera Wisterová ohuruje peknou postavou mužov aj ženy. Pri pohľade do zrkadla však nemá vždy úsmev na tvári. „Vo všeobecnosti nie som úplne spokojná s mojím telom, pretože necvičím tak, ako by som chcela. Čiže keby som, myslím, rok navštevovala zodpovedne nejaké fitko, tak asi by som bola spokojnejšia,“ prezradila moderátorka.

No hoci na svojom tele vidí nedostatky, pozerá sa na to pozitívne: „Som rada, že som zdravá, pretože v mojom veku už moje kamarátky prechádzajú všelijakými zdravotnými ťažkosťami. Čiže som naozaj rada, že moje telo funguje. A či vyzerá lepšie, alebo horšie, alebo či sa mi ten zadok trasie o tri sekundy dlhšie ako niekomu inému, to je pre mňa druhoradé. A za to, že sa môj zadok trasie dlho, si vo finále môžem sama,“ zhodnotila Vera, ktorá už v minulosti Novému Času priznala, že do genetického vienka dostala výbavu „krv a mlieko“ a musí sa preto v jedle poriadne krotiť.

„U mňa je každé kilo vydreté. Necvičím, ale odopieram si. Obmedzujem sa vo všetkom, skoro vôbec nejem sacharidy, chlieb, cestoviny, pizzu, sladkosti. Smutný život. Jem proteíny, mäso, ryby, zeleninu a doobeda nejaké ovocie,“ vysvetlila svoj recept na štíhlosť.