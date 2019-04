Pohreb Dana Nekonečného († 52): Do príprav zasiahla polícia

Životná láska Dana Nekonečného († 52) Zuzana Kardová (58) spoločne so sestrou Lenkou navštívili dom, kde pred niekoľkými dňami našli speváka mŕtveho.

Obe išli po Danove osobné veci, aby mohli zariadiť poslednú rozlúčku, ktorú plánujú v jeho veľkolepom štýle.

Sprevádzali ich však policajti, ktorí ženám zakázali odniesť niektoré veci. Aký mali na to dôvod? Minulý týždeň vo štvrtok sa Zuzana a Lenka vybrali do domu v Řeporyjach, kde Dan zomrel na infarkt. Spoločnosť im robili dvaja muži zákona. „Všade bol poriadok. Tak ako to mal Dan rád. Zobrali sme košeľu a oblek žltej farby, šatku, klobúk a štyri havajské vence, ktoré bude mať na rukách a krku, tak, ako to nosil. Chcela som aspoň dve košele, ale dovolili mi len jednu.

Takisto som chcela zobrať dva plyšové tigríky, ktoré si vozil na vystúpenia, a ďalšie plyšiaky, ale to tiež zakázali, že všetko spadá pod notárske konanie,“ povedala expartnerka Zuzana, ktorá dnes odnesie všetky veci do pohrebnej služby, aby tam speváka obliekli. Posledná rozlúčka s nezabudnuteľným Danom Nekonečným bude vo štvrtok v motolskom krematóriu.