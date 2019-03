Matka youtuberka stvárala hrozné veci: Pre videá mučila svoje deti

Youtuberku a matku siedmich adoptovaných detí v americkej Arizone zatkli pre obvinenia z týrania svojich ratolestí. Videá na youtube chcela mať dokonalé, a ak sa deťom nedarilo, potrestala ich.

Machelle Hobsonová (47) na svojom youtubovom kanáli mala vyše 250 miliónov pozretí videí, v ktorých účinkovalo aj jej sedem adoptívnych detí. Práve ony boli súčasťou jej videí a vystupovali ako superhrdinovia. Za obľúbenými videami sa však skrýva hrozná pravda. Ak deti urobili niečo, čo sa jej nepáčilo alebo pokazili nejakú scénku, ich mama ich brutálne týrala.

Za nesplnené požiadavky dostávali kruté tresty, trýznila ich hladom a smädom, zamykala ich do skrine a na citlivé miesta im striekala paprikový sprej. Ak nechceli vystupovať vo videách, Machelle ich prinútila, dokonca pre to nechodili ani do školy.

Týranie na políciu nahlásila jej vlastná dcéra. Jej dvaja synovia Ryan (25) a Logan (27) Hackneyovci o týraní vedeli a sú tiež obžalovaní z napomáhania a z neohlásenia trestného činu. Hobsonová je vo väzení a je obvinená v 24 bodoch obžaloby, okrem iného aj zo spáchania sexuálneho obťažovania dieťaťa.