Doteraz sa o tom šepkalo, teraz je to realita: Ľudia ohlásili návrat na Mesiac

A je to tu! O čom sa tajnostkársky šepkalo už zopár rokov, stáva sa realitou. Ľudia sa vrátia na Mesiac! Veď už bolo načase, keďže naposledy vkročila noha človeka na povrch nášho prirodzeného satelitu v roku 1972. Teraz však nepôjde iba o prechádzky.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír sľubuje naozaj ohromné veci. Mesiac lákal ľudí odnepamäti. Predsa len je to naše najbližšie vesmírne teleso a má priamy vplyv na život každého obyvateľa Zeme. Či už ide o príliv a odliv alebo mesačné fázy, podľa ktorých si ľudstvo určuje čas...

Prešlo 57 rokov

Prvýkrát sa ľudia „dotkli“ Mesiaca v roku 1959, keď na ňom úspešne pristála sovietska sonda Luna 2. Noha človeka, a bol to Američan Neil Armstrong, sa mesačného povrchu prvý raz dot­kla v roku 1969. No a naposledy Američania pristáli na Mesiaci v roku 1972. Odvtedy nič. Akoby Mesiac stratil svoje čaro a nebol pre vesmírne mocnosti ničím zaujímavý. Výskum vesmíru nám dnes zaobstarávajú roboty a fantazírujeme o kolonizácii Marsu. Čas však dozrel na zmenu a Mesiac je opäť v kurze!

Veľké plány

„V budúcom desaťročí poletíme na Mesiac, a to takým spôsobom ako nikdy predtým... Tentoraz pôjdeme na Mesiac a už tam zostaneme. A to, čo sa na Mesiaci naučíme, využijeme pre ďalší obrovský medzník – misiu na Mars,“ povedal šéf NASA Jim Bridenstine. Impulzom na toto sebavedomé vyhlásenie bolo nariadenie prezidenta USA Donalda Trumpa z decembra minulého roku, ktorý vyzval, aby NASA nechala roboty robotmi a sústredila sa na ľudské misie.

Možno ho k tomu dohnali aj obavy, aby sa ako prví nedostali na Mesiac Číňania, ktorí vlani poslali sondu na jeho odvrátenú stranu. To by bola pre Američanov fakt veľká potupa...

Na orbite

NASA si pri návrate na Mesiac verí. Finišuje s prípravou prevratného raketového systému Space Launch System, ktorý po rokoch umožní Američanom letieť do vesmíru vo vlastnej réžii. Po vyradení raketoplánov v roku 2011 totiž do kozmu lietajú iba vďaka ruským technológiám.

V záverečnej testovacej fáze je aj úplne nová vesmírna loď Orion. Lenže to nie je všetko. Základom nového prístupu má byť orbitálna stanica Gateway, ktorá bude vo vzdialenosti skoro 400 000 km od Zeme krúžiť okolo Mesiaca a má sa stať základňou pre ďalšie dobývanie vesmíru.

NASA chce na Gateway poslať ľudskú misiu, ktorá by v r. 2028 zostúpila modulom až na samotný povrch Mesiaca. Ak to vyjde, odštartuje to éru trvalej prítomnosti ľudí na jeho povrchu. Vo výhľade je budovanie základne, výskum i ťažba surovín...

A skúsenosti z Mesiaca budú alfou a omegou pri plánovaní letu na Mars. Skrátka, už v najbližších desaťročiach sa dajú očakávať nové vesmírne preteky s cieľom urvať si čo najviac pre seba podľa hesla – kto prv príde, ten skôr melie. Lebo nielen Američania majú svoje vesmírne ambície. 

Orion

2 - 6 členov posádky

Kozmická loď Nasa

Prvý testovací let -2014

Predpokladaný ostrý štart s ľudskou posádkou - 2023

Gateway

Vesmírna základňa pre ľudský a robotický prieskum mesiaca.

Prístup astronautov na Mesiac a návrat z neho.

Zásobovanie americkými aj zahraničnými nákladnými loďami.

Spracovanie mesačných alebo marťanských vzoriek, aby mohli byť bezpečne dopravené na Zem.

Medzinárodná posádka– už od roku 2024 sa plánujú až 30-dňové misie.

Komunikácia so Zemou a s Mesiacom, prenos dát z robotických zariadení.

Výskumné zariadenia budú v automatickej prevádzke aj vtedy, keď na základni nebude práve ľudská posádka.

Kolónie: NASA už vymýšľa, ako na Mesiaci postaviť stálu základňu.

Prístav pre cesty ďalej

Z obežnej dráhy Mesiaca sa budú dať ľahšie vypraviť kozmické lode k Marsu či ďalšímvesmírnym objektom.

6 dní k Mesiacu

Základňa udržiava posádku v permanentnom kontakte so Zemou a mimo mesačného tieňa.

Prístup

384 000 km od Zeme

Dostupná pomocou raketového systému SLS, ale aj medzinárodných či súkromných rakiet.

Základné fakty