Na olympiádu sa tlačia exotické športy: Francúzi chcú v Paríži aj breakdance

Olympijské hry sú už megaprojekty, aj preto zodpovední dôkladne vyberajú športy, ktoré by mohli pribudnúť do programu tých nasledujúcich. Nie je to náhodný výber, pretože podľa schválenej „Olympijskej agendy 2020“ môže usporiadateľská krajina navrhnúť jeden alebo viac športov, ktoré by práve u nich mohli dostať šancu.

Že to niekedy sú netradičné športy, dokazuje snaha Paríža, ktorý by chcel mať v programe „svojej“ olympiády v roku 2024 aj breakdance. „Ja osobne som v rovine športov, ktoré sú na olympijských hrách, naladená skôr tradične, ale uvedomujem si aj potrebu inovácie a pokroku. Breakdance ako šport podľa môjho názoru patrí na OH mládeže. Premiérovo sa na nich predstavil vlani v októbri v Buenos Aires, kde sa tešil veľkej popularite a záujmu a skvele dotvoril neformálnu atmosféru mládežníckych hier.“

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pre bežných smrteľníkov je účasť na olympiáde a splnenie výkonnostných kritérií niečo nepredstaviteľné. To sa však zrejme zmení. Organizátori OH 2024 v Paríži si zmysleli, že dajú šancu aj širokej verejnosti. „V Paríži v roku 2024 sa diváci konečne budú môcť stať aj priamymi účastníkmi olympijských hier,“ vyhlásil šéf organizačného výboru, bývalý skvelý vodný slalomár a odveký súper Michala Martikána Tony Estanguet.

Francúzi uvažujú, že verejnosť by sa mohla zúčastniť na maratónskom behu. „Naša idea je, aby ľudia mohli štartovať v rovnaký deň a pri rovnakých podmienkach ako olympionici,“ dodal Estanguet s tým, že, samozrejme, by sa ich olympijské medaily netýkali. Prvotný nápad hovorí o tom, že by obyčajní smrteľníci štartovali s istým časovým odstupom.

Tradičný olympijský program tvorí 28 športov a podľa spomínanej agendy môže krajina pridať ďalšie. Tak napríklad na budúci rok v Tokiu budú skejtbording, surfovanie, športové lezenie, karate a bejzbal/softbal, ktoré sa pod päť kruhov vrátia po dvanástich rokoch.

Niečo nové túži do olympijského programu dodať aj francúzska metropola v roku 2024. Organizátori si chcú ponechať tokijské novinky športové lezenie, skejtbording a surfovanie, no bojujú o absolútnu novinku breakdance. Záujem o prienik do parížskeho programu mali aj squash, snooker a šach, no na prekvapenie mnohých stavili francúzski organizátori práve na breakdance.

Akrobatický druh tanca vznikol v 70. rokoch minulého storočia v USA a postupne nadobudol aj súťažnú podobu. Francúzi v ňom spolu s Američanmi patria k najlepším na svete. Predjedlom francúzskych snáh o zaradenie breakdancu do olympijského programu bolo jeho zaradenie do programu na minuloročnej mládežníckej olympiáde v Buenos Aires. Zaradenie breakdancu do programu musí ešte schváliť Medzinárodný olympijský výbor (MOV), stať by sa tak malo v decembri budúceho roka.

Ešte jedna francúzska novinka:

Maratón pobežia aj diváci!

Pre bežných smrteľníkov, ktorí nie sú vrcholoví športovci, sú účasť na olympiáde a splnenie výkonnostných kritérií nedosiahnuteľné. To sa však zrejme zmení. Organizátori OH 2024 v Paríži si zmysleli, že dajú šancu aj širokej verejnosti. „V Paríži v roku 2024 sa diváci konečne budú môcť stať aj priamymi účastníkmi olympijských hier,“ vyhlásil šéf organizačného výboru, bývalý skvelý vodný slalomár a odveký súper Michala Martikána Tony Estanguet.

Francúzi uvažujú, že verejnosť by sa mohla zúčastniť na maratónskom behu. „Naša idea je, aby ľudia mohli štartovať v rovnaký deň a pri rovnakých podmienkach ako olympionici,“ dodal Estanguet s tým, že, samozrejme, by sa ich olympijské medaily netýkali. Prvotný nápad hovorí o tom, že by obyčajní smrteľníci štartovali s istým časovým odstupom.

Je to skôr pre mládež

Danka Barteková (34), členka Medzinárodného olympijského výboru:

„Ja osobne patrím k športovcom, ktorí sú naladení skôr tradične, ale uvedomujem si aj potrebu inovácie a pokroku. Breakdance ako šport podľa môjho názoru patrí na OH mládeže. Premiérovo sa na nich predstavil vlani v októbri v Buenos Aires, kde sa tešil veľkej popularite a záujmu a skvele dotvoril neformálnu atmosféru mládežníckych hier.“