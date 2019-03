Trápenie slovenského cyklistu pokračuje: Sagan opäť nestačil na súperov

Nórsky cyklista Alexander Kristoff z tímu UAE Emirates zvíťazil na jednorazových pretekoch Gent - Wevelgem v Belgicku.

V šprintérskom závere 251,5 km dlhých pretekov s viacerými kockovými úsekmi a vo vetre Kristoff zdolal Nemca Johna Degenkolba (Trek-Segafredo) a Belgičana Olivera Naesena (AG2R La Mondiale).

"Toto víťazstvo som už veľmi potreboval, čakal som na neho veľmi dlho. V dlhých pretekoch sme boli v závere všetci na svojich limitoch a práve také šprinty v obľubujem. Veľmi sa teším, toto víťazstvo je cenná devíza do blížiacich sa pretekov Okolo Flámska," povedal 31-ročný Alexander Kristoff, ktorý si pripísal 74. triumf kariéry.

"Toto víťazstvo som už veľmi potreboval, čakal som na neho veľmi dlho. V dlhých pretekoch sme boli v závere všetci na svojich limitoch a práve také šprinty v obľubujem. Veľmi sa teším, toto víťazstvo je cenná devíza do blížiacich sa pretekov Okolo Flámska," povedal 31-ročný Alexander Kristoff, ktorý si pripísal 74. triumf kariéry.

Obhajca víťazstva spred roka Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nebol v najlepšej výsledkovej desiatke. Zrejme mu v rýchlej koncovke chýbali sily, keďže predtým absolvoval takmer 200 km v úniku. Ten sa skončil až 18 km pred cieľom. Na prestížnej "kockovej" klasike v Belgicku P. Sagan v minulosti zvíťazil v rokoch 2013, 2016 a 2018. Okrem troch prvenstiev si pripísal aj jedno druhé (2012) a dve tretie miesta (2014 a 2017). Okrem Sagana už len päť cyklistov vyhralo podujatie Gent - Wevelgem trikrát a sú to samé zvučné mená - štyria Belgičania Eddy Merckx, Robert van Eenaeme, Rik van Looy a Tom Boonen. Piatym do partie je Talian Mario Cipollini. Pelotón absolvoval okrem množstva kilometrov po prašných cestách aj 10 tzv. kopčekov, najznámejšími sú Baneberg a Kemmelberg, na ktoré cyklisti šliapali až dvakrát. Nezvyčajne skoro, už 200 km pred cieľom, sa oddelila početná skupina 18 jazdcov, v ktorej boli aj traja zástupcovia tímu Bora-Hansgrohe vrátane Petra Sagana. Skupina získala náskok približne jeden a pol minúty a najpočetnejšie zastúpenie v nej mal so štyrmi zástupcami tím Trek-Segafredo. Obávaný kockami dláždený kopec Kemmelberg a najmä technický zjazd z neho necelých 80 km pred cieľom spôsobil prvú väčšiu selekciu. Ako prvé zaostalo nemecké duo v tričkách Bora-Hansgrohe Pascal Ackermann, Rüdiger Selig. Vpredu zostala deviatka pretekárov vrátane Sagana. Pelotón za nimi sa rozdrobil na niekoľko skupín. O ďalších 10 km neskôr bola v úniku už len štvorica Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Edward Teuns (Trek-Segafredo) a Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Nasledovali prašné cesty s nespevneným podkladom a náskok jazdcov vpredu narástol z 30 na 55 sekúnd. Na sóloúnik sa potom vydal Luke Rowe (Sky) a 43 pred cieľom sa dotiahol na vedúce kvarteto.

V druhom a poslednom nájazde na Kemmelberg 34 km pred koncom pretekov mali "utečenci" k dobru 55 sekúnd pred hlavnou skupinou, približne v strede medzi prvou a druhou skupinou sa nachádzal ešte Nór Alexander Kristoff (UAE-Emirates). V najťažšej vyše 20-percentnej časti Kemmelbergu zozadu zaútočila dvojica Wout van Aert (Jumbo-Visma), Zdeněk Štybar (Deceuninck - Quick Step). Dostihli Kristoffa a v zjazde z Kemmelbergu sa priblížili vedúcej štvorke na 25 sekúnd. Ďalej to už nepotiahli a čoskoro ich pohltila silná skupina za nimi. Potom výborne zapracovali jazdci tímu Deceuninck - Quick Step na čele so Štybarom a 18 km pred cieľom "dorazili" Saganovu skupinu. Potom sa striedali neúspešné útoky viacerých cyklistov, najaktívnejší bol Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo). V posledných piatich kilometroch sa sformovala vpredu štvorica jazdcov a utvorila si náskok niekoľkých desiatok metrov.Boli tam Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jack Bauer (Mitchelton-Scott), Sebastian Langeveld (Education First) a Amund Gröndahl Jansen (Jumbo-Visma). Napokon im to nevyšlo a v záverečnom kilometri kapitulovali pod tlakom šprintérskych tímov. V hromadnom dojazde unavených šprintérov mal najviac síl Nór Kristoff, ktorý zdolal Nemca Degenkolba a Belgičana Naesena.

Výsledky:

Klasika Gent-Wevelgem 2019 (Deinze - Wevelgem, 251,5 km): 1. Alexander Kristoff (Nór.) UAE Team Emirates, 2. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 3. Oliver Naesen (Belg.) Ag2r La Mondiale, 4. Mathieu van der Poel Corendon-Circus, 5. Danny van Poppel (obaja Hol.) Jumbo-Visma, 6. Adrien Petit (Fr.) Direct Énergie - všetci rovnaký čas ako víťaz