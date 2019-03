Poslanci gratulujú Zuzane Čaputovej k víťazstvu: Toto od budúcej prezidentky očakávajú

Poslanci Národnej rady (NR) SR pogratulovali Zuzane Čaputovej k výsledku v prezidentských voľbách.

Viacerí sa v diskusnej relácii RTVS O 5 minút dvanásť zhodli, že od nej čakajú naplnenie jej sľubov.

Podľa poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) získala Čaputová hlasy prevažne liberálnej strany voličov. Ocenil, že Maroš Šefčovič, napriek tomu, že čelil veľkej presile, dokázal v druhom kole zdvojnásobiť počet svojich voličov. Doplnil, že vo vládnej koalícii nerobili o kandidátoch dohody, od SNS možno očakávali jasnejšie vyjadrenia. Šefčoviča považuje za absolútneho profesionála, čo bude chcieť Smer-SD v maximálnej miere využiť pre Slovensko.

Poslanec Igor Matovič (OĽaNO) vidí vo výsledku volieb spojenie kresťanov a liberálov dychtiacich po zmene na Slovensku. Očakáva, že Čaputová splní sľuby a bude mostom medzi liberálmi a kresťanmi. Vyzval ju k stretávaniu sa s voličmi Mariana Kotlebu, Štefana Harabina a politických strán, ktoré postavili kandidáta do volieb. Poďakoval sa "hrdinovi volieb" - Robertovi Mistríkovi. Ten sa vzdal kandidatúry, čo podľa Matoviča ovplyvnilo výsledok. Naopak, kritizoval vyjadrenia Miroslava Beblavého (nezaradený) a Ivana Štefunka, ktorí označili Čaputovej úspech za víťazstvo liberálov.

Ich vyjadrenia považuje za nevhodné aj poslankyňa Natália Blahová (SaS). Od novej prezidentky očakáva, že bude nestranícka a prezidentkou všetkých občanov. "Podporovali sme Čaputovú od chvíle, odkedy sa Robert Mistrík vzdal kandidatúry," pripomenula Blahová s tým, že urobil veľký krok pre Slovensko.

Poslanec Jaroslav Paška (SNS) ocenil, že Čaputová dokázala udržať kultivovanú rétoriku. Myslí si, že môže reprezentovať, keď sa zorientuje vo svojich povinnostiach či oblasti zahraničnej politiky. Verejnosť podľa neho od prezidenta očakáva, že bude zmierovateľom. Politická súťaž má ostať na úrovni politických strán. Na margo volebnej účasti poznamenal, že SNS neočakávala taký nízky výsledok. Nepovažuje za dobré, keď 60 percent občanov nemá v druhom kole kandidáta.

Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd) upozornil, že funkcia prezidenta nie je len o reprezentácii, ale aj o robení politických rozhodnutí. Most-Híd sa podľa neho rozhodol v druhom kole podporiť Čaputovú aj preto, lebo dokázala osloviť národnostné menšiny. Verí, že sa bude aj zo svojho úradu menšinám venovať.

"Vďaka patrí aj všetkým ostatným kandidátom z prvého kola prezidentských volieb," povedal poslanec Boris Kollár (Sme Rodina). Tí podľa neho vynaložili veľké úsilie. Vyjadril vďaku i všetkým občanom, ktorí sa rozhodli voliť. Aj napriek rozdielnym názorom s Čaputovej liberálnymi postojmi verí, že by mohla byť dobrou prezidentkou. Bol by rád, keby dokázala naplniť sľuby a nerozdeľovala spoločnosť. Ak sa jej to bude dariť, vidí priestor na spoluprácu. Výsledky volieb sú podľa neho jasným signálom, že ľudia chcú zmenu.

Poslanec Martin Beluský (ĽSNS) sa vyjadril, že pokiaľ bude Čaputová dbať na potreby všetkých občanov, nevidí strana problém v spolupráci. Členovia strany sa podľa jeho slov pred voľbami dohodli, že nepodporia ani jedného kandidáta.

Poslanci sa venovali aj situácii na politickej scéne. Blahová si nemyslí, že koaličná kríza je zažehnaná. Vláda podľa nej stratila legitimitu. Paška však zdôraznil, že predčasné voľby neočakáva. Zásadný dôvod na ne nevidí ani Švejna. Pripomína, že ani ich organizácia nie je jednoduchá. V prípade predčasných volieb Matovič od Čaputovej očakáva to, že bude reagovať v zmysle ústavy. Nemyslí si, že k predčasným voľbám dôjde. Rovnaký názor zdieľa aj Kollár.