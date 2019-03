Sociológ Vašečka: Víťazstvo Zuzany Čaputovej vyzdvihuje, no dvíha varovný prst pred parlamentnými voľbami

Víťazstvo Zuzany Čaputovej je z hľadiska strednej Európy veľmi dôležitým signálom pre západnú Európu.

Takto vníma výsledky sobotných (30. 3.) prezidentských volieb na Slovensku sociológ Michal Vašečka. Pomôcť to môže aj samotnému Slovensku a jeho imidžu vo svete.

"Stredná Európa sa začala totiž mentálne vzďaľovať od západnej a západná od strednej. Je obrovská nedôvera v to, či vlastne zdieľame spoločné hodnoty a, obrazne povedané, západná Európa čakala na pozitívne signály zo strednej Európy veľmi netrpezlivo. Teraz ten signál prichádza. Prichádza z krajiny, odkiaľ to mnohí nečakali," uviedol pre TASR Vašečka.

Je presvedčený, že okolité štáty a krajiny západnej Európy môžu nájsť v novej slovenskej prezidentke dobrého spojenca, v ktorom sa nemusia sklamať. "Nebude mať veľký problém pohybovať sa v medzinárodných vodách. Práve preto, že veľmi veľa ľudí sa bude snažiť sa s ňou stretnúť," poznamenal Vašečka. Týka sa to najmä predstaviteľov najvyššej politiky v západných krajinách, ktorí sa v tejto chvíli podľa sociológa snažia "zastaviť či už deštrukciu, alebo minimálne dezorganizáciu štruktúr EÚ."

Fakt, že Slovensko bude mať historicky prvú prezidentku, zároveň vníma ako zásadný zlom aj pre samotnú krajinu. "Slovensko ukazuje, že je možno modernejšou krajinou, než sme si mysleli. Iba pripomínam, že je to prvýkrát, čo je prezidentkou žena v priestore strednej Európy. Boli premiérky, boli predsedníčky parlamentu, ale prezidentka nie," doplnil.

Výsledok prezidentských volieb však podľa politológa nie je až takým prekvapením. Kampaň zo strany Zuzany Čaputovej označil za konzistentne zvolenú, ktorá sa snažila aj v druhom kole pokračovať v nastavenom štýle. Pri Marošovi Šefčovičovi sa ukázalo, že mal veľmi obmedzený priestor, kde zohnať voličov do druhého kola. "Zo strany Šefčoviča sa to dá vyhodnotiť ako jedna obrovská panika. Snaha o nájdenie spôsobu, ako odpovedať na obrovský náskok. To víťazstvo je také jednoznačné, že sa ukazuje, že nech by urobil čokoľvek, tak v druhom kole nemal šancu," skonštatoval Vašečka.

Sociológ zároveň za problematickú vec považuje volebnú účasť na druhom kole, ktorá bola najnižšia v histórii priamych volieb prezidenta na Slovensku. Nepovažuje to za dobrý signál, ktorý dáva jasný odkaz do budúcnosti. Ukazuje to totiž, že nie bezvýznamná časť voličov z prvého kola posúdila situáciu tak, že sa nevie stotožniť ani s jedným z kandidátov. "Sú to voliči, ktorí majú tak problémy s európskym smerovaním, liberálnejším, prozápadným smerovaním Slovenska. A to všetko sa môže prejaviť napríklad v parlamentných voľbách, ktoré budú mať úplne inú dynamiku," dodal Vašečka.