Mirka Federerová nie je jediná: Tieto Slovenky ulovili zahraničné hviezdy

Špičkoví športovci, hviezdy zo sveta šoubiznisu, boháči... Krásne slovenské ženy dokázali popliesť hlavu mnohým svetoznámym mužom, z ktorých si mnohí následne našli vzťah aj k našej krajine. Toto sú najväčšie zahraničné úlovky Sloveniek!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Miroslava Federerová (40) a Roger Federer (37)

Zo všetkých Sloveniek sa zrejme najčastejšie vo svetových médiách objavuje Miroslava Federerová, za slobodna Vavrincová. Nečudo, veď jej manžel je najslávnejší tenista súčasnosti a ona ho pravidelne povzbudzuje počas zápasov. Rodáčka z Bojníc a niek­dajšia aktívna hráčka tvorí so švajčiarskou hviezdou pár už takmer 20 rokov.

Dokopy sa dali v roku 2000 na olympiáde v Sydney. „Strávili sme tam spolu dva týždne. Spoznali sme sa a veľmi zblížili. Deň pred odchodom domov sme sa prvýkrát pobozkali,“ zaspomínal si Federer, ktorému žena jeho života porodila dvakrát dvojičky (najskôr dve dievčatá, potom dvoch chlapcov).

Gabriela Kreutz Škrabáková (48) a Al Bano (75)

V roku 2005 sa vydala za Nemca, no oveľa zaujímavejší vzťah s mužom z inej krajiny mala predtým. Herečka Gabriela Škrabáková randila s legendárnym talianskym spevákom Al Banom. Ten sa v roku 1999 rozišiel so svojou manželkou Rominou Powerovou, s ktorou tvorili slávne spevácke duo, a následne prežil niekoľko vzťahov.keď s ním pripravovala rozhovor pre televízny program TOP 20 Slovensko. Podľa Škrabákovej to rozhodne nebola láska na prvý pohľad, ale skôr vzájomné priateľstvo prerástlo do partnerského vzťahu.

Bronislava Gregušová (27) a Mario Cimarro (47) Otvoriť galériu Bronislava Gregušová Zdroj: int Najnovšie informácie hovoria o tom, že kubánskeho herca Maria Cimarra, známeho napríklad z telenovely Skrytá vášeň, ulovila finalistka súťaže Miss Slovensko 2015 Bronislava Gregušová. Obaja to zatiaľ odmietajú potvrdiť, no je tu množstvo podozrivých indícií.

Sexi herec počas minuloročnej návštevy Slovenska nechával záhadné zamilované odkazy na sociálnej sieti v slovenčine pre verejnosť neznámu ženu jeho srdca. Dvojicu tiež prezradili fotky z identických miest, ktoré uverejňujú na instagrame. „Sú spolu už niekoľko mesiacov. Mario by Broni zniesol aj modré z neba,“ prezradil Novému Času zdroj blízky misske.

Romana Škamlová (30) a Flavio Briatore (68)

Otvoriť galériu Romana Škamlová Zdroj: tibor géci, martin hanzel, anc, int

Talianskeho podnikateľa, niekdajšieho šéfa jedného z tímov formuly 1, ktorý stál za úspechmi Michaela Schumachera a Fernanda Alonsa, vlani v decembri zachytili v Londýne zahraniční paparacovia v spoločnosti krásnej ženy.

To je predsa 1. vicemiss Slovensko z roku 2007 Romana Škamlová. „Nemyslím si, že by som sa mala ospravedlňovať a špecifikovať svoj vzťah s Flaviom. Máme spoločných priateľov a poznáme sa dlho,“ povedala Romana pre Nový Čas s tým, že v Londýne išlo o čisto pracovné stretnutie. Naozaj?

Katarína Matthewsová (31) a Michael Matthews (28)

Austrálsky cyklista a veľký súper Petra Sagana má za manželku Slovenku. Ešte v roku 2015 si po štvorročnom randení zobral Katarínu Hajzerovú.podelil sa vtedy na sociálnej sieti o svoju radosť. Mimochodom, párik sa neprekvapujúco zoznámil práve vďaka cyklistike, keďže Katarínin otec podniká v cyklistickom priemysle.

Austrálčan má Slovensko očividne v láske, chodí k nám podľa slov svojej polovičky 3- či 4-krát za rok. „A vždy tu trávi Vianoce, to má veľmi rád, pretože to sa s tými letnými austrálskymi nedá porovnať. Hovorí, že to je pre neho absolútny relax,“ povedala Katarína pre Nový Čas.

Ľubica Kučerová (35) a Usain Bolt (32)

V roku 2012 obletela svet zaujímavá správa, jamajský denník Jamaica Observer zvestoval, že Usain Bolt, najrýchlejší muž planéty, má novú lásku!Rodáčka z Lučenca žila v tom období už niekoľko rokov práve na karibskom ostrove.

„S Usainom som sa prvýkrát stretla na jednej párty. Je celkom sympatický,“ uviedla pre Fun rádio. Ich vzťah vydržal približne rok, pričom francúzsky portál Direct Matin prišiel so zaujímavou verziou, prečo sa skončil. Šprintér vraj podľahol tlaku jamajskej verejnosti, ktorá len ťažko niesla jeho vzťah s beloškou.

Martina Sabbatini Štofaníková (38) a Rory Sabbatini (42)

Randila s Dominikom Hrbatým, Borisovi Kollárovi porodila prvého syna a nakoniec sa v roku 2014 prekvapivo vydala za amerického profesionálneho golfistu, viacnásobného víťaza prestížnej PGA Tour, Roryho Sabbatiniho.Turnajovú premiéru v našich farbách už má za sebou a je tiež reálne, že v jeho osobe budeme mať prvého golfistu na olympiáde, konkrétne v Tokiu 2020.

Vladimíra Borguľová (34) a Roland Grapow (59)

Srdce bývalého gitaristu legendárnej nemeckej metalovej kapely Helloween si v roku 2003 získala mladá modelka, neskôr finalistka Miss Universe SR, Vladimíra Borguľová.Najskôr si písali, potom sa stretávali striedavo na Slovensku a v Nemecku, aby sa nakoniec definitívne usadili vo Zvolenskej Slatine. Ich cesty sa síce medzičasom rozišli, no známy muzikant ostal Slovensku verný.