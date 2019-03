Dosluhujúci prezident vedie v prieskume dôveryhodnosti politikov: Kto je na chvoste?

Prezident Andrej Kiska si váži podporu, ktorú mu vyjadrili ľudia v prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3.

Kiska sa v prieskume dôveryhodnosti politikov umiestnil na prvom mieste, dôveru mu vyjadrilo až 57 percent opýtaných. „Po nástupe do funkcie prezidenta som hovoril, že chcem vrátiť dôveru tejto funkcii. Včera vyšiel prieskum, z ktorého vyplýva, že až 57 percent ľudí mi dôveruje. Je to najviac zo všetkých politikov. Veľmi si to vážim. Cítim obrovskú podporu občanov počas celého svojho mandátu,“ zdôraznil dnes Kiska na sociálnej sieti. Konštatoval, že ľudia mu vyjadrili vysokú dôveru napriek tomu, že sa často musel vyjadrovať aj k nepopulárnym témam. „Len ťažko sa nájde niekto, kto by sa so mnou zhodol v každom názore. Aj vedrá špiny a ohovárania mali svoj dopad. O to viac si vážim, že ľudia napriek tomu dokážu oceniť hodnoty slušnosti, ktorú zastávam,“ uviedol.



V prieskume skončil na druhom mieste premiér Peter Pellegrini. Dôveruje mu 52 percent ľudí. Tretie miesto obsadil predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič s podporou od 36 percent ľudí. Najmenej dôveryhodným politikom je podľa zverejnených dát bývalý premiér Robert Fico, ktorému verí 20 percent respondentov.



Kiska sa vyjadril aj k druhému exkluzívnemu prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3, ktorý zisťoval, aký majú ľudia názor na politickú budúcnosť Andreja Kisku. Otázka znela: Ak by Andrej Kiska založil novú stranu, volili by ste ju v najbližších parlamentných voľbách? Z výsledkov vyplýva, že Kiskovu stranu by určite volilo deväť percent respondentov, pravdepodobne by jej dalo hlas 31 percent ľudí. Pravdepodobne by ju nevolilo 19 percent oslovených a 36 percent respondentov by Kiskovu stranu určite nevolilo. „Rovnako cítim veľký záväzok z ďalšieho prieskumu, ktorý vyšiel včera - 40 percent ľudí si vie predstaviť moju ďalšiu angažovanosť v politike. Sľúbil som, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby po ďalších parlamentných voľbách malo Slovensko slušnú a spravodlivú vládu. A svoj sľub dodržím,“ komentoval prieskum Kiska.