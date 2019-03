Víťazka volieb Zuzana Čaputová: Kam povedú prvé kroky budúcej prezidentky?

Žijeme v špecifickej dobe. Ľudia sú frustrovaní, nedôverujú politikom a politike ako takej, je teda veľkou výzvou nesklamať. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásila víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová.

Viac ako milión hlasov, ktoré získala, považuje za obrovský záväzok. "Cítim veľkú pokoru a veľkú zodpovednosť," priznala. Na margo kampane Čaputová zdôraznila, že za čiarou bola antikampaň. "Prinášala vyslovené klamstvá a lži a dotýkala sa aj rodinných príslušníkov kandidátov. Dá sa to zvládnuť, ale je to nepríjemné," povedala. Na otázku, aký bol Maroš Šefčovič súper, víťazka volieb odvetila, že ho pozná len z predvolebných debát, keďže sa predtým nestretli. "Myslím si, že si to zachovalo istú kultivovanosť," podotkla.

Čas do inaugurácie (15. júna) chce využiť najskôr na relax, ale najmä na prípravu tímu. "Budem tiež navrhovať neformálne stretnutia s predstaviteľmi verejnej moci. Bude to doba prípravy na prevzatie funkcie," avizuje. Kto v jej tíme bude, zatiaľ jasné nie je. "Teraz sa začnú vyjednávania a oslovovanie týchto ľudí. Mám svoju predstavu a budem rada, ak títo ľudia moju ponuku prijmú," skonštatovala s tým, že zverejní aj ich odmeny, ak s tým budú súhlasiť.

Súčasťou jej prvých krokov vo funkcii budú zahraničné cesty, tá prvá bude smerovať do Českej republiky. "Chcem cestovať aj po Slovensku a opäť sa stretnúť s ľuďmi. A oficiálne rokovať s politikmi," tvrdí. Nevylučuje stretnutie ani s predstaviteľmi ĽSNS, ale len v prípade, že budú korigovať svoje výroky, ktorými podľa nej popierajú históriu.

Na margo premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a šéfa Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) povedala, že má predovšetkým rešpekt k pozíciám, ktoré zastávajú. "Dúfam, že bude možné spolu komunikovať a hľadať riešenia pre Slovensko," dodala.