Cibulková má veľké plány: Dominika chce vychovať svoju nástupkyňu

Svoje skúsenosti chce odovzdať mladým talentom.

Najúspešnejšia slovenská tenistka histórie Dominika Cibulková (29) bude vychovávať svoje nasledovníčky vo vlastnej detskej akadémii. Chce tak pomôcť šikovným deťom na ceste za ich športovými snami. Ktovie, možno sa niekto nájde a zopakuje Dominikine úspechy z Tour, medzi ktorými vyčnieva najmä jej triumf na Masters v roku 2016!

Cibulková tenisovo vyrástla vďaka silnej podpore rodičov. Jej otec Milan dal dokonca výpoveď v práci, len aby pomáhal Dominike stať sa tenistkou svetového rangu.

„V tom čase pre mňa robil všetko a bol so mnou prakticky neustále,“ zaspomínala si Cibulková na svoje začiatky v bielom športe. Okrem nedostatočnej podpory mimo rodiny sa musela vyrovnať aj s negatívnymi názormi z časti tenisového prostredia. To jej tvrdilo, že vzhľadom na nízky vzrast (meria len 1,61 m, pozn. red.) z nej profesionálka nikdy nebude. „Ja som si vtedy hovorila, že veď ja len chcem hrať. Trávila som vtedy na kurtoch celé hodiny,“ pokračovala Dominika, ktorá si kládla postupné, realistické ciele. Až sa napokon vypracovala na jednu z najlepších svetových tenistiek ostatnej dekády.

Odbremení rodičov

Slovenská rebríčková jednotka pomôže deťom v ich tenisových začiatkoch. „Dnes nie všetci rodičia môžu dopriať svojim deťom všetko. Ale už nemusia robiť také obety, ako to bolo v mojom prípade. V tomto je naša akadémia super. Nájdu tu kvalitných trénerov a to, čo pre tenis potrebujú. Navyše, všetko je na jednom mieste. Naozaj už dnes nemusia robiť deťom šoférov a voziť ich z tenisového tréningu na kondičný a potom na regeneráciu,“ vysvetlila víťazka ôsmich turnajov WTA v singli a s úsmevom dodala: „Už je to len o tom, aby deti uprednostnili raketu pred tabletom a mobilom.“

Detská akadémia Dominiky Cibulkovej je súčasťou „veľkej“ tenisovej Love4Tennis Dominika Cibulkova Academy. Založením detskej akadémie sa pridala k ďalším TOP osobnostiam slovenského športu, ktoré pomáhajú pritiahnuť deti k športu a hľadať svojich nasledovníkov. Okrem slovenskej tenisovej jednotky majú svoju akadémiu aj cyklista Peter Sagan, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, hokejová hviezda Marián Gáborík aj dlhodobo najlepší slovenský futbalista Marek Hamšík.